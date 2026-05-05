Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται: Η καθίζηση ορατή από το διάστημα

Η κλιματική αλλαγή χτυπά πλέον τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου και η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται σχεδόν κατά περίπου 25 εκατοστά ετησίως, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η NASA, καθιστώντας την μία από τις μητροπόλεις με τις ταχύτερες καθιζήσεις στον κόσμο.

Μία από τις πιο εκτεταμένες και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο, με έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους, η πρωτεύουσα του Μεξικού και οι γύρω πόλεις χτίστηκαν πάνω στον πυθμένα μιας αρχαίας λίμνης. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν κάποτε κανάλια, μια παράδοση που συνεχίζεται και στις αγροτικές παρυφές.

Η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων και η αστική ανάπτυξη έχουν συρρικνώσει δραματικά τον υδροφόρο ορίζοντα, πράγμα που σημαίνει ότι η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται για περισσότερο από έναν αιώνα, αφήνοντας πολλά μνημεία και παλαιότερα κτίρια - όπως τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 1573 - ορατά γερμένα στο πλάι. Ο συρρικνούμενος υδροφόρος ορίζοντας έχει επίσης συμβάλει σε μια χρόνια κρίση νερού, η οποία αναμένεται μόνο να επιδεινωθεί.

«Προκαλεί ζημιές σε μέρος των κρίσιμων υποδομών της Πόλης του Μεξικού, όπως το μετρό, το σύστημα αποχέτευσης, το νερό, το σύστημα πόσιμου νερού, τις κατοικίες και τους δρόμους», δήλωσε ο Ενρίκε Καμπράλ, ερευνητής που σπουδάζει γεωφυσική στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. «Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται τόσο γρήγορα που η καθίζηση μπορεί να εντοπιστεί από το διάστημα, όπως αναφέρει το Associated Press.

Με γρήγορους υπολογισμούς, σε διάστημα λιγότερο από ενός αιώνα, η «απώλεια» ήταν πάνω από 12 μέτρα, σύμφωνα με τον Cabral.

«Έχουμε μία από τις ταχύτερες ταχύτητες καθίζησης της γης σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις της NASA βασίζονται σε μετρήσεις που ελήφθησαν μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 από έναν ισχυρό δορυφόρο γνωστό ως NISAR, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί αλλαγές σε πραγματικό χρόνο στην επιφάνεια της Γης και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία μεταξύ της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας.