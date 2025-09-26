Μια βόλτα στην πιο cool γειτονιά του κόσμου

Οι πιο cool γειτονιές του κόσμου για το 2025 δημοσιεύτηκαν και φέτος στην καθιερωμένη λίστα του Time Out, που επιμελούνται εδώ και οκτώ χρόνια οι συντάκτες του οδηγού από όλο τον κόσμο.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή τους αποτελούν η νυχτερινή ζωή, η τέχνη, ο πολιτισμός, αλλά και το προσιτό φαγητό και ποτό. Για το 2025 η πιο cool γειτονιά του κόσμου βρίσκεται στην Ιαπωνία και είναι το Jimbōchō στο Τόκιο.

