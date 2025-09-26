Μενού

Μια βόλτα στην πιο cool γειτονιά του κόσμου

Η πιο cool γειτονιά του κόσμου για το 2025 βρίσκεται στην Ιαπωνία και διαθέτει περισσότερα από 100 βιβλιοπωλεία.

Reader symbol
Newsroom
Τόκιο, Ιαπωνία
Τόκιο, Ιαπωνία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Οι πιο cool γειτονιές του κόσμου για το 2025 δημοσιεύτηκαν και φέτος στην καθιερωμένη λίστα του Time Out, που επιμελούνται εδώ και οκτώ χρόνια οι συντάκτες του οδηγού από όλο τον κόσμο.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή τους αποτελούν η νυχτερινή ζωή, η τέχνη, ο πολιτισμός, αλλά και το προσιτό φαγητό και ποτό. Για το 2025 η πιο cool γειτονιά του κόσμου βρίσκεται στην Ιαπωνία και είναι το Jimbōchō στο Τόκιο.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ