Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Τέξας: Έπεσε πάνω σε φορτηγά

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε περιοχή του Τέξας, πέφτοντας πάνω σε φορτηγά.

αεροπλάνο Τέξας
Το σημείο όπου συνετρίβη αεροπλάνο στο Τέξας | @clashreport / X
Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Tarrant County, κοντά στο αεροδρόμιο Hicks, στο Τέξας, το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth.

Όπως αναφέρει το CBS News, η Πυροσβεστική του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά με 18 τροχούς και ρυμουλκούμενα, αλλά ότι η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ του αεροδρομίου Fort Worth Alliance και του αεροδρομίου Fort Worth Meacham, δυτικά του Διεθνούς Αεροδρομίου DFW.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έκτακτης ανάγκης από διάφορες υπηρεσίες. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.

