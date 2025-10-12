Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Τέξας: Έπεσε πάνω σε φορτηγά

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Tarrant County, κοντά στο αεροδρόμιο Hicks, στο Τέξας, το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth.

Όπως αναφέρει το CBS News, η Πυροσβεστική του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά με 18 τροχούς και ρυμουλκούμενα, αλλά ότι η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b — Clash Report (@clashreport) October 12, 2025

Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ του αεροδρομίου Fort Worth Alliance και του αεροδρομίου Fort Worth Meacham, δυτικά του Διεθνούς Αεροδρομίου DFW.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έκτακτης ανάγκης από διάφορες υπηρεσίες. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.

🚨 BREAKING



Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.



The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa — American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025