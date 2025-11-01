Μιλάνο: 10 ξεχωριστά μέρη που πρέπει να επισκεφτείς για καλό φαγητό

Στο Μιλάνο οι επιλογές για φαγητό είναι πραγματικά αμέτρητες. Από street food μέχρι εστιατόρια σε ταράτσες και κήπους, ό,τι κι αν επιλέξετε η εμπειρία θα είναι ξεχωριστή.

Το Μιλάνο είναι η πρωτεύουσα της μόδας και του σύγχρονου design. Δεν ξεχωρίζει μόνο για την κομψότητα και τις βιτρίνες του, αλλά και για τη γαστρονομική του σκηνή. Από άκρη σε άκρη του βρίσκουμε παλιά κρυμμένα διαμάντια, ενώ οι αφίξεις αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.

Από παραδοσιακές τρατορίες που σερβίρουν αυθεντικό ριζότο Μιλανέζε, μέχρι οστερίες με φρέσκα ζυμαρικά, πιτσαρίες και street food, η πόλη προσφέρει μια ατελείωτη ποικιλία γεύσεων για κάθε ουρανίσκο. Αυτές είναι 10 προτάσεις για να απολαύσεις το καλύτερο φαγητό στη πόλη.

