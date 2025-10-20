«Μήλον της Έριδος» στην Ιταλία οι κατά πρόσωπο συζητήσεις Μελόνι με Τραμπ για την Ουκρανία

Φλέγον πολιτικό ζήτημα εγείρει η αντιπολίτευση στην Ιταλία, έπειτα από «retweet» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση η οποία υποστηρίζει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εννοεί να παρακάμψει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να υπογράψει απευθείας συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Το αντικείμενο των «τετ α τετ» είναι οι βαρύνοντες στις διεθνείς οικονομίες εμπορικοί δασμοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, συνυφασμένο και με τον περιορισμό στην στήριξη που η Ιταλία παρέχει στην Ουκρανία, κατά το ΑΜΠΕ.

Το σύνολο της ιταλικής αντιπολίτευσης, από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τους Οικολόγους και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα την θέση της, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για σοβαρότατους ισχυρισμούς».

Μελόνι - Τραμπ κεκλεισμένων των θυρών

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απάντησε ότι «η Ιταλία συνεργάσθηκε ανέκαθεν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον αρμόδιο επίτροπό της».

Πηγές της προεδρίας της κυβέρνησης της Ρώμης, παράλληλα, πρόσθεσαν ότι «οι διαπραγματεύσεις για τους εμπορικούς δασμούς αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν» αλλά πρόσθεσαν ότι πρόσφατα η Ιταλία ξεκίνησε και έναν διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ό,τι αφορά εξαγωγές ζυμαρικών, για να αποφευχθεί επιβολή δυσβάστακτων δασμών.