Μινεάπολη: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία βουλεύτρια των Δημοκρατικών

Στόχος επίθεσης από άνδρα που της πέταξε άγνωστο ύγρο έπεσε στη Μινεσότα η βουλεύτρια των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ.

Ilhan
Η στιγμή που ο άντρας ξεκινά την επίθεσή του σε βάρος της βουλεύτριας των Δημοκρατικών | X (Twitter)
Άνδρας επιτέθηκε στη βουλεύτρια των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ την Τρίτη, ψεκάζοντας προς το μέρος της άγνωστη ουσία με σύριγγα, πριν ακινητοποιηθεί από την ασφάλεια και συλληφθεί από την αστυνομία.

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν πλησίασε την βουλευτή ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, θέματα που ήδη έχουν προκαλέσει πολιτική ένταση στην περιοχή.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους στην ομιλία είπαν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς ήταν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Ομάρ δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και επέλεξε να συνεχίσει την ομιλία της παρά το περιστατικό.

Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ενώ υπήρχαν εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και συνέχισε τις τοποθετήσεις της.

