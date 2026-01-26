Μινεάπολη: Η ICE εκφόβισε δημοσιογράφους της Rai - «Θα σας σπάσουμε το παράθυρο»

Περιστατικό εκφοβισμού σημειώθηκε, σήμερα (26/1) από στελέχη της ICE στη Μινεάπολη, στην πολιτεία της Μινεσότα, με θύματα έναν εικονολήπτη και έναν δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης Rai, όπως μετέδωσε ο ιταλικός τύπος.

Στο οπτικό υλικό που μεταδόθηκε, φαίνονται η απεσταλμένη της πολιτικής εκπομπής «In Mezz’ora» και ο εικονολήπτης να βρίσκονται μέσα σε ιδιωτικό όχημα, καταγράφοντας εικόνες από την περιοχή.

Την ίδια ώρα κινείται μπροστά τους αυτοκίνητο της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των ΗΠΑ και λίγη ώρα αργότερα οι δημοσιογράφοι εγκλωβίζονται στον δρόμο, καθώς ένα δεύτερο όχημα της ίδιας υπηρεσίας σταθμεύει ακριβώς πίσω τους.

Στη συνέχεια, άνδρες της ICE κατεβαίνουν από τα οχήματά τους και πλησιάζουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι απεσταλμένοι της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης μαζί με την οδηγό τους, απαιτώντας να κατεβάσουν το παράθυρο.

Οι επιβαίνοντες αρνούνται, υποστηρίζοντας ότι δεν προβαίνουν σε καμία παράνομη ενέργεια και υποδεικνύοντας την δημοσιογραφική τους ιδιότητα. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, οι ένοπλοι τούς απειλούν λέγοντας ότι, αν συνεχίσουν να τους ακολουθούν, θα σπάσουν το παράθυρο και θα τους απομακρύνουν δια της βίας, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι η τελευταία τους προειδοποίηση.

Minneapolis at -25°C. Just watched ICE agents threaten RAI’s Laura Cappon & Daniele Babbo. "We will break your window and extract you."

This isn’t law enforcement. It’s Trump’s militia hunting journalists.



Hey Europe: Are we waiting for a reporter to come home in a body bag… pic.twitter.com/6qXqfSZk5I — Anna (@AnnaDeMilanese) January 26, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε οχετό αντιδράσεων στην Ιταλία, με την αντιπολίτευση να το καταδικάζει, καλώντας την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να τοποθετηθεί άμεσα.

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα προέβη στη στήριξη των δημοσιογράφων, ζητώντας ξεκάθαρη καταδίκη από την κυβέρνηση «στο όνομα της προστασίας της εθνικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του Τύπου».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στην δημόσια ραδιοφωνία της Rai, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την δολοφονία του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από άνδρες της ICE, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

«Oι εικόνες δείχνουν κατάχρηση εξουσίας. Από το να συλλάβεις έναν ένοπλο άνδρα, μέχρι να τον σκοτώσεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά», τόνισε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. «Θεωρώ ότι υπάρχει σχετική επίγνωση και στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.