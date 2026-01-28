Μινεάπολη: Θεαματική στροφή στη ρητορική του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ο Στίβεν Μίλερ, ακραίος πλην όμως με μεγάλη επιρροή στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε ότι «ο θάνατος το Σάββατο διαδηλωτή στη Μινεάπολη» μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο κ. Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».