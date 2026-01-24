Ρίχνουν ξανά λάδι στη φωτιά οι πράκτορες της ICE που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεσότα, σκοτώνοντας ακόμα έναν άνθρωπο στο επίκεντρο των ταραχών, τη Μινεάπολις.

Νωρίτερα σήμερα μεταδόθηκε πως ένας 37χρονος άνδρας είχε δεχτεί πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε πως ήταν νεκρός, στο δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες από ομοσπονδιακές αρχές στην πόλη.

Πηγές που επικαλείται το FOX 9 ανέφεραν ότι ο άνδρας, κάτοικος της πόλης και Αμερικανός πολίτης, φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος, με τις αρχές να επικαλούνται κατά το σύνηθες την αυτοάμυνα.

🚨 BREAKING: The armed man who fought Border Patrol and was subsequently shot this morning in Minneapolis has died, per the City of Minneapolis



They’re going to burn this freaking place to the ground.



Pray hard for our agents today 🙏🏻 pic.twitter.com/i9zrWGDzw7 — Nick Sortor (@nicksortor) January 24, 2026

Σοκαριστικό βίντεο: Του «άδειασαν» γεμιστήρα οι πράκτορες της ICE

Σε σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όκαι αντιστοιχούν στην τοποθεσία του συμβάντος, ένα μακρινό πλάνο αποτυπώνει έναν άνδρα να ακινητοποιείται από αρκετούς αξιωματικούς, πριν να ακουστούν 10 πυροβολισμοί., ενώ τουλάχιστον δύο αξιωματικοί φαίνεται ότι κρατούν τα όπλα τους προτεταμένα.

Διαβάστε ακόμα: Έντονη αντίδραση Μακρόν: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ»

Μια πηγή της επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε άμεσα για την κατάσταση παρείχε στον Guardian μια φωτογραφία ενός όπλου δίπλα σε γεμάτο γεμιστήρα. «Ο ύποπτος είχε όπλο με δύο γεμιστήρες», ισχυρίστηκε.

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις της ICE έχουν παρασύρει σε μία δίνη βίας τη Μινεάπολις, καθώς μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και τις απαγωγές Αμερικανών πολιτών, μεταναστών και προσφύγων από την Υπηρεσία που δρα κατά πολλούς σαν τρομοκρατική οργάνωση, πολλοί πολίτες άρχισαν να οπλοφορούν δημόσια για να αποτρέψουν επιχειρήσεις στις γειτονιές τους.

Τώρα οι πράκτορες της ICE καλούνται να αντιμετωπίσουν μία κοινότητα ολοένα και πιο περιφρουρούμενη, με κλιμακώσεις όπως η σημερινή να μοιάζουν αναπόφευκτες.

Νέες εντάσεις μετά την «εκτέλεση» της ICE

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

Αμέσως μετά, διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026