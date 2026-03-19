Μινεσότα: Απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του 5χρονου Λίαμ που είχε συλληφθεί από την ICE

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αίτηση ασύλου για την οικογένεια του Λίαμ Κονέχο Ράμος (Liam Conejo Ramos), του 5χρονου αγοριού από τη Μινεσότα που συνελήφθη με τον πατέρα του, από πράκτορες της ICE και που οι φωτογραφίες του από τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησής του έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με δήλωση της Δημόσιας Σχολικής Περιφέρειας Columbia Heights, όπου φοιτά το 5χρονο αγόρι, ένας δικαστής μετανάστευσης χαρακτήρισε «οδυνηρή εξέλιξη» την απόρριψη του αιτήματος ασύλου.

A federal judge has denied the asylum claim for the family of Liam Conejo Ramos, a 5-year-old Minnesota boy whose arrest by U.S. Immigration and Customs Enforcement officers in January gained national attention.



«Καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση αυτή θα ασκηθεί έφεση και παραμένουμε αισιόδοξοι για ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι σκέψεις μας είναι με τον Λίαμ και την οικογένειά του και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να υποστηρίζουμε τον Λιάμ και όλα τα παιδιά», δήλωσε η σχολική περιφέρεια.

Έφεση κατά της απόφασης θέλει να ασκήσει η οικογένεια

Ένας δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι σχεδιάζουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του δικαστή. «Έτσι, πρώτα απ 'όλα, η απόφαση δεν εκδόθηκε σήμερα. Σήμερα είναι η ημέρα που παρείχαμε τις πληροφορίες στο κοινό», δήλωσε ο Paschal Nwokocha, δικηγόρος μετανάστευσης που συνεργάζεται με την οικογένεια Ράμος.

«Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας δικαστής μετανάστευσης με έδρα τη Νέα Υόρκη εξέδωσε απόφαση για την τερματισμό της αίτησης ασύλου τους και την απέλασή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από τότε που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, έπρεπε να καταθέσουμε έφεση σε ένα γραφείο που ονομάζεται Συμβούλιο Εφέσεων Μετανάστευσης, το οποίο υπέβαλε την έφεση και εκκρεμεί ενώπιον του συμβουλίου. Έτσι, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του συμβουλίου, η οικογένεια μπορεί να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να εκδικαστεί η έφεση».

«Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να λάβει η BIA απόφαση για αυτές τις υποθέσεις, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η έφεση έχει κατατεθεί και σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε σθεναρά το δικαίωμα της οικογένειας να εξετάσει πραγματικά την ουσία της υπόθεσής της», δήλωσε ο Nwokocha. «Ως έχει, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν είχαν την ευκαιρία να πουν την ιστορία τους σε έναν δικαστή μετανάστευσης». Ο δικαστής, σύμφωνα με το cbsnews.com την τερμάτισε χωρίς να τους δώσει το πλεονέκτημα να παρουσιάσουν την ουσία της υπόθεσής τους στο δικαστήριο.

Μινεσότα: Η ιστορία του 5χρονου Λίαμ Ράμος

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ράμος έγινε πρωτοσέλιδο όταν μεταφέρθηκε από το Κολούμπια Χάιτς της Μινεσότα με τον πατέρα του, Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Ράμος, τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Metro Surge.

Στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την σχολική περιφέρεια, ο Ράμος μεταφέρθηκε με τον πατέρα του ενώ βρισκόταν στην αυλή τους, αφού μόλις είχε φτάσει σπίτι από την τάξη του νηπιαγωγείου. Οι σχολικοί υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι το παιδί χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για να χτυπήσει την πόρτα και να ζητήσει να του επιτραπεί η είσοδος, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να δουν αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Επεξεργασίας Αιτημάτων Μετανάστευσης Ντίλι στο Τέξας, αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης να τους απελάσουν.

Κατά τη στιγμή της κράτησής τους, η τότε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι ο Λίαμ Ράμος είχε εγκαταλειφθεί από τον πατέρα του και ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να πείσουν τη μητέρα να αναλάβει την επιμέλειά τους.

Τον Φεβρουάριο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Φρεντ Μπίερι, διέταξε κυβερνητικούς αξιωματούχους να απελευθερώσουν τον Ράμος και τον Λίαμ και να τους επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Χοακίν Κάστρο, βοήθησε το ζευγάρι να επιστρέψει στη Μινεάπολη.

Εκπρόσωποι του Λίαμ και του πατέρα του είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι η οικογένεια είναι από τον Ισημερινό και ότι εισήλθαν στις ΗΠΑ το 2024 βάσει ενός πλέον ανενεργού συστήματος της εποχής Biden, το οποίο επέτρεπε στους αιτούντες άσυλο να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή τηλεφώνου για να προγραμματίζουν ένα ραντεβού που θα διεκπεραιωνόταν σε μια επίσημη συνοριακή είσοδο. Το DHS, το οποίο επιβλέπει την ICE, δήλωσε ότι δεν έχει καταγραφή της οικογένειας που χρησιμοποιεί αυτήν την εφαρμογή, παλαιότερα γνωστή ως CBP One.