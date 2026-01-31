Μινεσότα: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους κατα της ICE - Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια

Πλήθος διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις βιαιότητες της ICΕ, ενώ μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν αποχή από τα μαθήματα και την εργασία τους την Παρασκευή (30/01).

Το βασικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η άμεση αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από σφαίρες των πρακτόρων.

Οι διαμαρτυρίες ξεπέρασαν τα όρια της πολιτείας της Μινεσότα και πραγματοποιήθηκαν σε πανεθνικό χαρακτήρα, από την Καλιφόρνια εως τη Νέα Υόρκη, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης των επιχειρήσεων κατά της μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, αριθμό πενταπλάσιο της τοπικής αστυνομικής δύναμης. Οι πράκτορες περιπολούν οπλισμένοι στους δρόμους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Διαδηλώσεις στο κέντρο της Μινεάπολης

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες πολίτες πραγματοποιήσαν συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομία μετανάστευσης ICE. Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν άνθρωποι όλων των ηλικιών: οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και νέοι ακτιβιστές, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «No ICE».

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τη Μινεσότα με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες, σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον. Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων ήταν: «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια

Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν έντονα την λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς δημόσια σχολεία έκλεισαν στην Ορόρα του Κολοράντο, ενώ δεκάδες σχολεία ακύρωσαν μαθήματα στην Αριζόνα. Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, πανό με συνθήματα όπως «πανεπιστημιούπολη άσυλο» κυριάρχησαν στους χώρους του ιδρύματος.

Παράλληλα, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησαν πορείες στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια και στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες κατά της ICE και της μεταναστευτικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.