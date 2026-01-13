Μινεσότα και Ιλινόις μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ μετά τον πυροβολισμό γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Η Μινεσότα και το Ιλινόις μήνυσαν σήμερα (13/1) την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να εμποδίσουν την εισροή αξιωματικών της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στις πολιτείες τους, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας από τη Μινεσότα από αξιωματικό της ICE την περασμένη εβδομάδα.

Η αγωγή που άσκησε ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον, κατονομάζει ως κατηγορούμενους την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, και αρκετούς αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα να κηρύξει την εισροή αντισυνταγματική και παράνομη.Η πολιτεία κατηγόρησε τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση για φυλετικό προφίλ των πολιτών της και για στοχοποίηση της Μινεσότα λόγω των δημοκρατικών της τάσεων.

Οι αξιωματούχοι της πολιτείας δήλωσαν ότι θα ζητήσουν από το δικαστήριο να επιβάλει προσωρινή περιοριστική εντολή στην ομοσπονδιακή επέμβαση ήδη από την Τρίτη, όταν θα πραγματοποιηθεί η ακροαματική διαδικασία.

«Η αποστολή χιλιάδων ένοπλων, μασκοφόρων πρακτόρων του DHS στη Μινεσότα έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην πολιτεία μας. Πρόκειται, στην ουσία, για ομοσπονδιακή εισβολή στις Δίδυμες Πόλεις και τη Μινεσότα, και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Έλισον σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στο Μινεάπολις και το Σαιντ Πωλ.

Αγωγή κατά κυβέρνησης Τραμπ: «Επικίνδυνη χρήση βίας»

Και το Ιλινόις, όπως επισημαίνει το Reuters. κατέθεσε παρόμοια ομοσπονδιακή αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ σήμερα για αυτό που ο Δημοκρατικός κυβερνήτης JB Pritzker χαρακτήρισε «επικίνδυνη χρήση βίας» από το DHS.

Η αγωγή του Ιλινόις ζητά από το δικαστήριο να εμποδίσει την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ να διεξάγει αστικές επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην πολιτεία, ενώ επιδιώκει να περιορίσει τακτικές όπως η χρήση δακρυγόνων, η παράνομη είσοδος σε ιδιωτική ιδιοκτησία και η απόκρυψη πινακίδων κυκλοφορίας για να καλυφθούν οι επίσημες επιχειρήσεις.



