Μινεσότα: «Μας μισεί όλους» - Εμμονικός με τις δολοφονίες παιδιών ο δράστης των πυροβολισμών

Οι ερευνητές που έχουν αναλάβει τραγικό περιστατικό πυροβολισμών στη Μινεσότα των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών σε εκκλησία καθολικού σχολείου της Μινεάπολις, είχε «εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά».

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18, δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Ο δράστης «φάνηκε να μας μισεί όλους», δήλωσε ο αρχηγός την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Μινεσότα: Ασύλληπτος ο πόνος των γονιών

Τα δολοφονημένα παιδιά έχουν αναγνωριστεί από την οικογένεια ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, οκτώ ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ» , δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ .

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να παίζει», είπε.

«Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σε αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε, πνίγοντας τα δάκρυά του.

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, ο Μάικλ Μόισκι και η Τζάκι Φλάβιν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν μια λαμπερή, χαρούμενη και βαθιά αγαπημένη 10χρονη, της οποίας το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όλους όσους τη γνώριζαν».

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι «η μνήμη της θα τροφοδοτήσει τη δράση» για να σταματήσει η ένοπλη βία.

«Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο... Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη, ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Μινεσότα: Άλλος ένας «μιμητής» δράστης

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν παιδιά να αιμορραγούν καθώς έφευγαν από την εκκλησία, παρακαλώντας για βοήθεια από αγνώστους.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, δήλωσε ότι «ο δράστης εξέφρασε μίσος προς πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και προς τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο δράστης, ο οποίος πέθανε αυτοκτονώντας με το πυροβόλο του, άφησε ένα σημείωμα, δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά πρόσθεσαν ότι το πραγματικό κίνητρο μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό.

«Δεν θα μειώσω την αξία των λόγων του επιτιθέμενου επαναλαμβάνοντάς τους, είναι φρικτά και αποτρόπαια», είπε ο κ. Τόμσον.

Πρόσθεσε ότι ο Γουέστμαν, «όπως τόσοι άλλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα, πολύ συχνά και σε όλο τον κόσμο, έτρεφε κάποια διαταραγμένη λατρεία για προηγούμενα περιστατικά».

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι μαζικοί πυροβολισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε μιμητικές δολοφονίες, καθώς οι δράστες επιδιώκουν να γίνουν διάσημοι μέσα από τα ειδεχθή εγκλήματά τους.

Πηγή: BBC