Μινεσότα: Να αποφεύγουν το διάλογο με «ταραραχοποιούς» είναι η νέα οδηγία προς την ICE

Νέα οδηγία έλαβαν οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) που είναι ανεπτυγμένοι στην πολιτεία Μινεσότα, χθες Τετάρτη, (29/01) η οποία επιβάλει να αποφεύγουν να ξεκινούν διάλογο με «ταραχοποιούς», σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες, που περιγράφουν λεπτομερώς την αλλαγή κατεύθυνσης των επιχειρήσεων μετά τους δύο φονικούς πυροβολισμούς εναντίον Αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν στη Μινεάπολη, καλούν επίσης τα μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) να στοχοποιούν μόνο μετανάστες με ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες.

Αυτό θα σήμαινε διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα ευρείες επιχειρήσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες αμερικανικές πόλεις.

«ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΣΥΝΟΜΙΛΕΊΤΕ ΜΕ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΥΣ», ανέφερε το μέιλ που έστειλε ανώτερο στέλεχος της ICE και προσέθετε: «Δεν προσφέρει τίποτα πέρα από το να οξύνει την κατάσταση. Κανείς δεν θα πείσει τον άλλον. Η μόνη επικοινωνία θα πρέπει να είναι η έκδοση εντολών από τους αξιωματικούς».

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό που εστάλη στον Λευκό Οίκο, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε: «Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς μπορούν να διεξάγονται οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Καμία οδηγία δεν θα πρέπει να θεωρείται τελική μέχρι να εκδοθεί επίσημα».

Η αποκλιμάκωση από μεριάς Τραμπ

Η αλλαγή κατεύθυνσης αναφορικά με τις επιχειρήσεις του ICE έρχεται αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να «αποκλιμακώσει» την ένταση στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες αρμόδιοι για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.

Και στις δύο περιπτώσεις αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ προσπάθησαν να κατηγορήσουν τα θύματα ότι επιτέθηκαν πρώτα, έναν ισχυρισμό τον οποίο αντικρούουν τα βίντεο από τα περιστατικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον λεγόμενο «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν να αναλάβει τις επιχειρήσεις στη Μινεσότα, με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ να δηλώνει στο Reuters ότι αυτό ενδέχεται να καταδεικνύει μια αλλαγή προς μια πιο «στοχευμένη» προσέγγιση στην επιβολή της τάξης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων (CBP) Γκρεγκ Μποβίνο – που ηγήθηκε των επιχειρήσεων της υπηρεσίας στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και μέχρι πρότινος στη Μινεάπολη-- υποβιβάστηκε και σύντομα θα πάρει σύνταξη, σημείωσε το Reuters.

Με βάση τις νέες οδηγίες, όπως παρουσιάζονται στο μέιλ, τα μέλη της ICE θα λάβουν μεγάφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν εντολές προς το κοινό και «θα πρέπει να δηλώνουν τι κάνουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας σύλληψης».

Οι κατευθυντήριες γραμμές ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρες ως προς το είδος των ενεργειών που οδηγούν στην έκδοση εντολών από τη μεριά της ICE, ούτε ως προς το τι συμβαίνει αν οι πολίτες δεν τηρήσουν τις εντολές.

Οι νέες οδηγίες προέρχονται από τον Μάρκος Τσαρλς, τον ανώτατο αξιωματούχο της μονάδας Επιχειρήσεων Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE, σημειώνει το μέιλ, το οποίο τονίζει ότι οι πράκτορες θα πρέπει να αναζητούν μόνο παράτυπους μετανάστες με ποινικό ιστορικό.

«Προχωράμε στη στοχευμένη επιβολή του νόμου εναντίον αλλοδαπών με ποινικό ιστορικό», αναφέρει το μέιλ, εξηγώντας ότι σε αυτό το ιστορικό περιλαμβάνονται και «οι συλλήψεις, όχι μόνο οι καταδίκες. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».