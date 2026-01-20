Μινεσότα: Νέα εισβολή πρακτόρων της ICE σε σπίτι - Έσπασαν την πόρτα και έσυραν ημίγυμνο άνδρα στο χιόνι

Ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης άνοιξαν με τη βία μια πόρτα και συνέλαβαν έναν Αμερικανό πολίτη στο σπίτι του στη Μινεσότα, υπό την απειλή όπλου και χωρίς ένταλμα, και στη συνέχεια τον οδήγησαν έξω στο δρόμο με τα εσώρουχά του, σε συνθήκες υπό του μηδενός, σύμφωνα με την οικογένειά του και βίντεο που εξέτασε το Associated Press.

Ο Τσόνγκ Λι «Σκοτ» Τάο ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η νύφη του τον ξύπνησε από τον μεσημεριανό ύπνο την Κυριακή το απόγευμα και του είπε ότι πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευση και Τελωνείων, της διαβόητης ICE χτυπούσαν την πόρτα της κατοικίας του στο Σεντ Πολ.

Dragged Into the Cold: An Elderly Man’s Detention and the Human Cost of Immigration Raids in Minnesota



On January 18, in St. Paul, Minnesota, federal Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents carried out a raid at a residential home that quickly drew sharp criticism after… https://t.co/QyxyMrt9gS pic.twitter.com/V8xkHmEsws — Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) January 19, 2026

Τής είπε να μην την ανοίξει και τότε μασκοφόροι πράκτορες μπήκαν με τη βία και έστρεψαν τα όπλα τους προς την οικογένεια, φωνάζοντας τους, αναφέρει ο Τάο. «Έτρεμα», είπε. «Δεν έδειξαν κανένα ένταλμα, απλά έσπασαν την πόρτα», συμπλήρωσε.

Εν μέσω μιας μαζικής εισβολής ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή, οι αρχές μετανάστευσης αντιμετωπίζουν την αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών ηγετών για τις συλλήψεις χωρίς ένταλμα, τις επιθετικές συγκρούσεις με διαδηλωτές και τον θανάσιμο πυροβολισμό της μητέρας τριών παιδιών Ρενέ Γκουντ.

«Η ICE δεν κάνει αυτό που λέει ότι κάνει», δήλωσε ο δήμαρχος του Σεντ Πολ, Kaohly Her, Αμερικανός Χμονγκ, σε δήλωση σχετικά με τη σύλληψη του Τάο. «Δεν κυνηγούν σκληρούς εγκληματίες. Κυνηγούν οποιονδήποτε και όλους όσους βρίσκονται στο δρόμο τους. Είναι απαράδεκτο και αντι-αμερικανικό».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Ο Τάο, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του ζήτησε από τη νύφη του να βρει την ταυτότητά του, αλλά οι πράκτορες του είπαν ότι δεν ήθελαν να τη δουν.

Αντ' αυτού, ενώ ο 4χρονος εγγονός του παρακολουθούσε και έκλαιγε, ο Τάο οδηγήθηκε έξω με χειροπέδες, φορώντας μόνο σανδάλια και εσώρουχα, με μια κουβέρτα τυλιγμένη γύρω από τους ώμους του.

Βίντεο κατέγραψαν τη σκηνή, στην οποία εμφανίζονται άνθρωποι να σφυρίζουν και να κορνάρουν και γείτονες να φωνάζουν στους περισσότερους από δώδεκα οπλισμένους πράκτορες να αφήσουν ήσυχη την οικογένεια του Τάο.

Ο Τάο είπε ότι οι πράκτορες τον οδήγησαν «στη μέση του πουθενά» και τον ανάγκασαν να βγει από το αυτοκίνητο στο παγωμένο κρύο για να τον φωτογραφίσουν. Είπε ότι φοβόταν ότι θα τον χτυπούσαν. Του ζήτησαν την ταυτότητά του, την οποία οι πράκτορες τον είχαν εμποδίσει νωρίτερα να πάρει.

Οι πράκτορες τελικά συνειδητοποίησαν ότι ήταν Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο, είπε ο Τάο, και μια - δυο ώρες αργότερα, τον έφεραν πίσω στο σπίτι του. Εκεί τον ανάγκασαν να δείξει την ταυτότητά του και μετά έφυγαν χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη για την κράτησή του ή για το σπάσιμο της πόρτας του, είπε ο Τάο.

Το DHS υπερασπίζεται την επιχείρηση

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ περιέγραψε την επιχείρηση της ICE στο σπίτι του Τάο ως «στοχευμένη επιχείρηση» για την αναζήτηση δύο καταδικασμένων σεξουαλικών παραβατών.

«Ο Αμερικανός πολίτης ζει με αυτούς τους δύο καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες στον τόπο της επιχείρησης», είπε το DHS. «Το άτομο αρνήθηκε να δώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα ή να ταυτοποιηθεί με αναγνώριση προσώπου. Ταιριάζει με την περιγραφή των στόχων», ανέφερε επίσης.

Η οικογένεια του Τάο δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «αμφισβητεί κατηγορηματικά» την εκδοχή αυτή και «διαμαρτύρεται έντονα για την προσπάθεια του DHS να δικαιολογήσει δημοσίως αυτή τη συμπεριφορά με ψευδείς και παραπλανητικές ισχυρισμούς».

Ο Τάο δήλωσε στο AP ότι μόνο αυτός, ο γιος του, η νύφη του και ο εγγονός του ζουν στο νοικιασμένο σπίτι. Ούτε αυτοί ούτε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου περιλαμβάνονται στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Μινεσότα. Ο πλησιέστερος σεξουαλικός παραβάτης που αναφέρεται ως κάτοικος της περιοχής βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο τετραγώνων.

Το DHS δεν απάντησε σε αίτημα του Associated Press για την ταυτότητα των «δύο καταδικασμένων σεξουαλικών παραβατών» ή για το λόγο που η υπηρεσία πίστευε ότι βρίσκονταν στο σπίτι του Τάο.

Ο γιος του Τάο, Κρις Τάο, είπε ότι οι πράκτορες της ICE τον σταμάτησαν ενώ οδηγούσε προς την εργασία του, πριν πάνε να συλλάβουν τον πατέρα του. Είπε ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που είχε δανειστεί από τον φίλο της ξαδέλφης του.

Τα αρχεία του δικαστηρίου δείχνουν ότι ο φίλος έχει το ίδιο όνομα με έναν άλλο Ασιάτη που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα. Ο Κρις Τάο είπε ότι οι δύο άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι.

Η οικογένεια εγκατέλειψε το Λάος μετά από βοήθεια προς τις ΗΠΑ

Η οικογένεια δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη από τη μεταχείριση του Τσονγκ Λι Τάο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επειδή η μητέρα του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Λάος και να καταφύγει στις ΗΠΑ όταν οι κομμουνιστές ανέλαβαν την εξουσία στη δεκαετία του 1970, καθώς είχε υποστηρίξει τις μυστικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στη χώρα και η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η θετή μητέρα του Τάο, Τσούα Τάο, ήταν νοσοκόμα που περιθάλπευε τους στρατιώτες Χμονγκ που υποστηρίζονταν από τη CIA στον «μυστικό πόλεμο» της αμερικανικής κυβέρνησης από το 1961 έως το 1975 εναντίον των κομμουνιστών, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ένωσης Νοσοκόμων Χμονγκ.

Η Τσούα Τάο, η οποία απεβίωσε στα τέλη Δεκεμβρίου, «θεράπευσε αμέτρητους πολίτες και Αμερικανούς στρατιώτες, συνεργαζόμενη στενά με το αμερικανικό προσωπικό», έγραψε η νύφη της Louansee Moua σε μια σελίδα GoFundMe για την οικογένεια.

Ο Τσονγκ Λι Τάο λέει ότι σκοπεύει να υποβάλει αγωγή για παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων κατά του DHS και ότι δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής να κοιμάται στο σπίτι του. «Δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής», είπε ο Τάο. «Τι έκανα λάθος; Δεν έκανα τίποτα».