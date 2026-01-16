Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έφαγαν σε εστιατόριο και μετά συνέλαβαν το προσωπικό

Δεν έχουν τελειωμό οι συλλήψεις από την ICE και σήμερα (16/1) σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Υπηρεσίας συνέλαβαν τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικάνικου εστιατορίου έξω από το Μινεάπολη της Μινεσότα, αφού έφαγαν στο κατάστημα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 15:00, τέσσερις αξιωματικοί της ICE έφαγαν σε ένα τραπέζι στο El Tapatio, ένα οικογενειακό εστιατόριο στο Willmar της Μινεσότα, που βρίσκεται περίπου 85 μίλια δυτικά του Μινεάπολις, σύμφωνα με μαρτυρίες που έδωσαν θαμώνες στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Οι μάρτυρες, που τράβηξαν φωτογραφίες των αξιωματικών στο εστιατόριο και βίντεο από τη σύλληψη, είπαν ότι το προσωπικό φαινόταν «τρομαγμένο».

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 8:30 μ.μ., μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αξιωματικούς της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού ενός εστιατορίου κοντά στο Willmar Middle School και μια λουθηρανική εκκλησία. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι αξιωματικοί ακολούθησαν το προσωπικό του εστιατορίου μετά το κλείσιμο του για το βράδυ.

Όπως επισημαίνει η independent.co.uk, δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι συλληφθέντες ούτε ποιος ήταν ο λόγος της σύλληψής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Willmar είναι μια πόλη που βρίσκεται στην κομητεία Kandiyohi, στο κέντρο της Μινεσότα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2020, έχει πληθυσμό περίπου 21.000 κατοίκους. Από τον πληθυσμό αυτό, περίπου το 40% είναι έγχρωμοι, ενώ το ένα τρίτο αυτοπροσδιορίζεται ως ισπανόφωνο.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταλεί στη Μινεσότα για να καταστείλουν τις κοινότητες μεταναστών που η κυβέρνηση κατηγορεί ότι εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και έχουν διαπράξει εκτεταμένη απάτη.

Σε ολόκληρη την πολιτεία συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες από την περασμένη εβδομάδα, μετά το τραγικό περιστατικό όπου ένας αξιωματικός της ICE σκότωσε με πυροβολισμό την 37χρονη Renee Good.