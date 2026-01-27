Μινεσότα: Τελεσίγραφο του δικαστηρίου στον νέο διευθυντή της ICE - «Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί»

Ο περιφερειακός δικαστής Πάτρικ Σιλτζ διέταξε τον αναπληρωτή διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να εξηγήσει γιατί η υπηρεσία του δεν διεξήγαγε ακρόαση για την εγγύηση ενός κρατούμενου μετανάστη εντός του χρονικού πλαισίου που διέταξε το δικαστήριο.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μινεσότα αναφέρει ότι ένας κρατούμενος μετανάστης έλαβε εντολή υποβολής αίτησης στις 14 Ιανουαρίου, αναφέρει το BBC.

Λένε ότι ο κρατούμενος θα έπρεπε να είχε λάβει ακρόαση για την εγγύηση εντός επτά ημερών. Εάν αυτή η ακρόαση δεν πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου, λέει το δικαστήριο, τότε ο αιτών «πρέπει να αφεθεί αμέσως ελεύθερος».

Νέο πλήγμα για την ICE: Εξαντλείται η υπομονή του δικαστή

Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο προσθέτει ότι ειδοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου ότι ο κρατούμενος δεν είχε λάβει ακρόαση για την εγγύηση και παραμένει υπό κράτηση.

«Αυτή είναι μία από τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι ερωτηθέντες δεν έχουν συμμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες», αναφέρει το δικαστικό έγγραφο.

Το δικαστήριο προσθέτει ότι ήταν «εξαιρετικά υπομονετικοί, παρόλο που οι ερωτηθέντες αποφάσισαν να στείλουν χιλιάδες πράκτορες στη Μινεσότα για να προσαγάγουν αλλοδαπούς χωρίς να έχουν λάβει καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση των εκατοντάδων αιτήσεων habeas και άλλων αγωγών που ήταν βέβαιο ότι θα προκύψουν».

Ο δικαστής γράφει ότι οι ερωτηθέντες τους «διαβεβαιώνουν συνεχώς» ότι αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά, προσθέτει, οι παραβιάσεις συνεχίζονται: «Η υπομονή του δικαστηρίου έχει εξαντληθεί».

Το δικαστικό έγγραφο αναφέρει: «Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο θα διατάξει τον Τοντ Λάιονς, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ICE, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου και να αποδείξει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να κατηγορηθεί για περιφρόνηση του Δικαστηρίου».