Τραμπ από G7: «Η Ρωσία πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία»

Η Ρωσία «θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία» με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχει αυτό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ, που συμμετέχει εώς την Τετάρτη στη σύνοδο της Ομάδας των 7 (G7) στο Εβιάν της Γαλλία, δήλωσε παράλληλα ότι συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκεί και ότι θα τον ξαναδεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία. Η Ρωσία έχει χάσει ένα πρωτοφανή αριθμό ανθρώπων, όπως και η Ουκρανία» από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7, μετά από διμερή συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ.

Ερωτηθείς σχετικά με τον Ουκρανό πρόεδρο, δήλωσε ότι είχε «μια καλή συνάντηση». «Θα τον ξανασυντήσω αργότερα».

Διαβάστε ακόμα: Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»

Οι ΗΠΑ ήταν έως τώρα «επικεντρωμένες στο Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης, που άφησε να εννοηθεί ότι θέλει πλέον να ασχοληθεί με την Ουκρανία, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγω του τιμήματος σε ανθρώπινες ζωές.

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο ασχολούμαι είναι ότι δεν θέλω να βλέπω 25.000 νέους να πεθαίνουν κάθε μήνα», πρόσθεσε. «Κάθε μήνα, 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν, νέοι, που μόλις ξεκίνησαν τη ζωή τους. Πηγαίνουν στο μέτωπο και γίνονται κομμάτια, και η Ουκρανία χάνει επίσης πολύ κόσμο».

«Παραδεχθείτε ότι όλο αυτό είναι γελοίο. Άρα ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ» για να το τερματίσω, δήλωσε.

Οι αρχηγοί κρατών της Ομάδας των 7 ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών (G7) πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ζελένσκι, που έφτασε χθες στο Εβιάν.