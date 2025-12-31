Το μήνυμα Πούτιν για την Πρωτοχρονιά: «Πιστεύουμε στη νίκη μας στην Ουκρανία»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, εξέφρασε την πίστη του ότι η Ρωσία θα «νικήσει» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.
«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.
- Επέστρεψε το έθιμο του «βαρελιού» μετά από 90 χρόνια - Πώς καθιερώθηκε
- Ο καθιερωμένος καφές στο Da Capo, το όριο του 5% για τη Βουλή και οι ευχές της Κίμπερλι
- Λιάγκας: «Γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει»
- Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.