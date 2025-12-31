Το μήνυμα Πούτιν για την Πρωτοχρονιά: «Πιστεύουμε στη νίκη μας στην Ουκρανία»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, εξέφρασε την πίστη του ότι η Ρωσία θα «νικήσει» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.