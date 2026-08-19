Μήνυμα του ΝΑΤΟ για πιθανή επίθεση του Ιράν στην Ευρώπη: «Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή»

Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή», ως απάντηση σε αναφορές ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, η στάση μας όσον αφορά την αποτροπή και την άμυνα είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNN την Τετάρτη (19/08).

Τον Μάρτιο, τέσσερα ύποπτα ιρανικά βαλλιστικά βλήματα που κατευθύνονταν προς την Τουρκία εξουδετερώθηκαν από την άμυνα του ΝΑΤΟ. Το Ιράν είχε αρνηθεί τότε ότι εκτόξευσε τους πυραύλους. Η Κύπρος έγινε επίσης στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τον Μάρτιο.

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Οι Financial Times ανέφεραν ότι το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου από τον Τραμπ, επικαλούμενοι πηγές προσκείμενες στο καθεστώς.

Απαντώντας, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία είναι «έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα πράττει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων».

