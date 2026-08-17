Στη «φόρα» κρυφό σχέδιο του Πούτιν από την Telegraph: Η Ρωσία έχει στήσει βάσεις drone σε εδάφη του ΝΑΤΟ

Στη δημοσιότητα έρχεται από την Daily Telegraph ένα κρυφό σχέδιο που αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «αλωνίζει» ανενόχλητος στην επικράτεια του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με αυτό, η Ρωσία φέρεται να έχει εγκαταστήσει μυστικές βάσεις drones στα εδάφη της Συμμαχίας.

Η σχετική έρευνα του μέσου κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 βάσεις του Κρεμλίνου με νεόδμητες εξέδρες εκτόξευσης για τα πιο προηγμένα drones αυτοκτονίας μεγάλης εμβέλειας της Μόσχας.

Ορισμένες από τις βάσεις χρησιμοποιούνται ήδη για να βομβαρδίζουν την Ουκρανία, με την εγγύτητά τους στα σύνορα να βοηθά σε μαζικές αεροπορικές επιθέσεις που εξαπολύονται πέρα ​​από τις φθίνουσες αεροπορικές άμυνες του Κιέβου.

Ο Πούτιν «αλωνίζει» στη επικράτεια του ΝΑΤΟ

Αλλά αποτελούν επίσης μια μακροπρόθεσμη απειλή για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τοποθετώντας τους σε κοντινή απόσταση από τα υψηλής τεχνολογίας drones επίθεσης του Πούτιν.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να στραφεί εναντίον της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου, με ορισμένες από τις βάσεις να θέτουν τα πιο ισχυρά drones της Ρωσίας σε εμβέλεια της Βαρσοβίας.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει μια ένοπλη πρόκληση σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεις με πυραύλους ή drones εναντίον κρίσιμων υποδομών ή επιθέσεις με ψευδή σημαία που θα αποδίδονται στην Ουκρανία.

Διαβάστε ακόμα: Μετά το Lincoln, άλλο ένα πλοίο των ΗΠΑ ξέμεινε στη θάλασσα: Η έκρυθμη κατάσταση στο USS Benfold

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην Telegraph ότι η στρατιωτική συμμαχία ήταν «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους» και θα συνεχίσει να «ενισχύει την ετοιμότητά μας για αποτροπή και άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων και των drones».

Χρησιμοποιώντας διαρροή εγγράφων και δορυφορικών εικόνων, η Telegraph εντόπισε τουλάχιστον 59 νέες εξέδρες εκτόξευσης κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Μερικοί από τους κόμβους των drones έχουν επαναχρησιμοποιηθεί από στρατιωτικές βάσεις και πολιτικά αεροδρόμια, ενώ επιπλέον εξέδρες έχουν κατασκευαστεί στην ύπαιθρο της Ρωσίας.

Οι εικόνες που αναλύθηκαν από την DroneSec, μια εταιρεία πληροφοριών για drones, διαπίστωσαν ότι περίπου 20 από τις πρόσφατα τοποθετημένες εξέδρες φαινόταν να έχουν εκτεταμένο μήκος, υποδεικνύοντας την ικανότητά τους να εκτοξεύουν τα τελευταία drones επίθεσης μεγάλης εμβέλειας του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα αναβαθμίζει με γρήγορους ρυθμούς την έκδοση του ιρανικού drone Shahed, αναπτύσσοντας νεότερες παραλλαγές τζετ υψηλής ταχύτητας ικανές να φτάσουν σε στόχους σχεδόν 620 μίλια μακριά. Η χρήση νέων παραλλαγών από τις βάσεις που εντοπίστηκαν θα έθετε τις επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας της Πολωνίας εντός της εμβέλειας του Πούτιν.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια τέτοια επίθεση, αλλά οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για μια μελλοντική σύγκρουση.