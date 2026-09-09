Προειδοποιητική επιστολή ενόψει αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου,, στην εφημερίδα Haaretz, με αφορμή το δημοσιεύμα που αναφέρει πως είχε προειδοποιηθεί από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, για μια μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της η Haaretz απάντησε πως εμμένει στο ρεπορτάζ της.

הנדון: שקרים תוצרת "הארץ"



ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל ״הארץ״, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה.



בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2026

«Απολύτως ψευδές», υποστηρίζει το γραφείο του Νετανιάχου

Το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο για «απολύτως ψευδές» δημοσίευμα, αναφερόμενο στο ρεπορτάζ που έκανε λόγο για επικοινωνία Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, κατά την οποία τον προειδοποιήσει για το αιματηρό πλάνο, αλλά δεν ενημέρωσε κανέναν.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ την εξεταζόμενη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον» σημειώθηκε.

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Προς το παρόν, δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του εμίρη Ζαγέντ σχετικά με το δημοσίευμα.

Τι αναφέρει το δημοσιεύμα της Haaretz

Υπενθυμίζεται πως το δημοσιεύμα της ισραηλινής εφημερίδας ενημερώνει πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ενημερωθεί για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε επικοινωνήσει το σημαντικό νέο στις τάξεις ασφαλείας του.

Σύμφωνα με το μακροσκελές δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε, προσωπικά, τον Νετανιάχου σχετικά με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του για τα σχέδια της Χαμάς.

Συνομίλησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν ακόμα εξαπολυθεί η αιματηρή επίθεση.

Κατά το τηλεφώνημά τους, το οποίο διήρκεσε περί τα 45 λεπτά, ο μπιν Ζαγέντ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία άμεση και σοβαρή απειλή.

Όπως είπε στον συνομιλητή του, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ετοιμαζόταν για μία μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Εξέφρασε την προσωπική του ανησυχία πως η επίθεση δεν θα οδηγούσε μόνο σε αιματοχυσία αλλά και θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την περιοχή.

Το μέσο επισημαίνει ότι ήταν τρεις οι πηγές που είχαν γνώση του περιεχομένου του τηλεφωνήματος, που γνωστοποιείται για πρώτη φορά.