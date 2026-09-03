Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς έπιασε τον Νετανιάχου στον ύπνο (κυριολεκτικά) - Γιατί δεν τον ξύπνησαν

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως αναφορικά με την αντίδραση της ισραηλινής ηγεσίας όσον αφορά στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κοιμόταν και τον ξύπνησαν μετά το μακελειό.

Ο τότε επικεφαλής της ενόπλων δυνάμεων, Χέρζι Χαλέβι, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, μίλησε μαζί του μετά από αρκετές ώρες, αφού ξεκίνησε η επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KAN, ο υποστράτηγος Άβι Γκιλ, προσωπικός στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, επέλεξε να μην τον ξυπνήσει, επειδή πίστευε ότι δεν θα υπήρχε επίθεση μεγάλης κλίμακας.

Ο Νετανιάχου μίλησε για πρώτη φορά με τον Χαλεβί στις 09:45 εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της εκτίμησης της κατάστασης, παρότι είχε δεχθεί δύο ξεχωριστά τηλεφωνήματα σχετικά με την εξελισσόμενη τρομοκρατική επίθεση, στις 06:29 και στις 06:40.

Ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε να μιλήσει με τον Χαλεβί ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε αμέσως μετά από καμία από τις δύο κλήσεις.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε τόσος χρόνος μέχρι να μιλήσουν, όπως αποκάλυψε η Post, ήταν ότι ο Νετανιάχου περίμενε να φτάσει ο διευθυντής του πρωθυπουργικού του γραφείου, Τσάχι Μπράβερμαν, στο στρατιωτικό αρχηγείο, προκειμένου να τον βοηθήσει στη συνάντηση με τον Χαλεβί.

Ο Μπράβερμαν, όμως, είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι του καθώς ηχούσαν οι σειρήνες για τις ρουκέτες.

Η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι ο πρώην επικεφαλής της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Ρόνεν Μπαρ, είχε δώσει εντολή στο προσωπικό του να ενημερώσει τον Νετανιάχου στις 05:15. Καθώς δεν υπήρχε αίσθηση επικείμενης έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό της Υπηρεσίας, υλοποίησε την εντολή του μία ώρα αργότερα, στις 06:13, δηλαδή δεκαέξι λεπτά πριν η Χαμάς ξεκινήσει την εισβολή της.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 λεπτών, ο Γκιλ επέλεξε να μην ξυπνήσει τον πρωθυπουργό, πιστεύοντας, όπως και ολόκληρος ο μηχανισμός ασφαλείας, ότι δεν υπήρχε επικείμενη απειλή μεγάλης κλίμακας.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου, πάντως, υποστήριξε πως αν τον είχαν ξυπνήσει «όλα θα ήταν διαφορετικά».