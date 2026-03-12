Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε σε συναγωγή - Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο

Ένοπλος φέρεται να εισέβαλε στη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield Township στο Μίσιγκαν σήμερα (11/3) και αμέσως δεκάδες αστυνομικά οχήματα έσπευσαν να περικυκλώνουν το κτίριο.
Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι πράκτορες βρίσκονται στο σημείο μιας «φαινομενικής εμπλοκής οχήματος και ενεργού δράστη» στη συναγωγή.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ δήλωσε ότι οι αρχές εκκενώνουν το κτίριο. Περίπου δώδεκα γονείς, σύμφωνα με το wjbf.com, έτρεξαν για να πάρουν τα παιδιά τους από ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που βρισκόταν μέσα στο κτίριο, αφού έλαβαν έγκριση από την αστυνομία. Η σχολική περιφέρεια West Bloomfield τέθηκε σε καραντίνα.
Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.
Καπνοί μάλιστα, φέρεται να βγαίνουν από το κτρίριο της συναγωγής.
