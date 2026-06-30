Μίσιγκαν: Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία οι γονείς του 7χρονου που ζύγιζε 116 κιλά

Μήνες αφότου ένα 7χρονο αγόρι που ζύγιζε 255 116 κιλά πέθανε στο Μίσιγκαν, οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και κακοποίηση παιδιού σε σχέση με τον θάνατό του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Κάσπερ Ο’Μπράιεν, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του στο Φλιντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν, πέθανε στις 4 Νοεμβρίου 2025, αφού διασώστες ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 για παιδί που αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή, σύμφωνα με το CNN και το τοπικό δίκτυο WNEM, επικαλούμενα την Εισαγγελία της κομητείας Τζένεσι.

Months after a 7-year-old boy who weighed 255 pounds died in Michigan, his parents face murder and child abuse charges in connection with his death, court documents say. https://t.co/ek7xcOAphd pic.twitter.com/igr6ZGrvTq — CNN (@CNN) June 30, 2026

Το αγόρι βρισκόταν σε έντονη δυσφορία και δεν μπορούσε να κινηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πέθανε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια μορφή καρδιακής νόσου στην οποία οι καρδιακές κοιλότητες διευρύνονται και εξασθενούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντλήσουν αποτελεσματικά αίμα. Η πάθηση συνδέεται συχνά με σοβαρή παχυσαρκία, η οποία ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος (BMI) 40 ή υψηλότερος.

Μίσιγκαν: Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι γονείς του 7χρονου

Οι γονείς του παιδιού, Ντέιμιαν και Τζέσικα Ο’Μπράιεν, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και κακοποίηση παιδιού, με την υπόθεση να αφορά τόσο τον Κάσπερ όσο και την 5χρονη αδελφή του. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ζούσαν σε συνθήκες σοβαρής παραμέλησης, με κακή υγιεινή, ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και ανεπαρκή ιατρική φροντίδα.

Ο Κάσπερ είχε εξαιρετικά υψηλό δείκτη μάζας σώματος και προβλήματα υγείας που δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς, παρότι είχε παραπεμφθεί σε ειδικό γιατρό. Η οικογένεια φέρεται να ζούσε σε πολύ ακατάλληλο και βρώμικο σπίτι με έλλειψη καθαριότητας και βασικής φροντίδας.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η παραμέληση αυτή οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως δερματικές βλάβες, λοιμώξεις και ακραία παχυσαρκία, η οποία συνέβαλε στον θάνατο του παιδιού. Οι γονείς αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι θα τις αντιμετωπίσουν στο δικαστήριο, επιμένοντας ότι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου.