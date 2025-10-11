Μισισίπι: 4 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες σε πυροβολισμούς

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ του Μισισίπι, στις ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την κατάστασή τους. Έως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον Λι. Πλήθος ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της Λίλαντ Χάι Σκολ, πρόσθεσε. Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι η Λίλαντ Χάι Σκολ επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον της Τσάρλεστον Χάι Σκολ.

Η Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους.