Miss Universe: Έβαλε τα κλάματα ο πρόεδρος μετά τον διασυρμό της Mις Μεξικό

Με δάκρυα στα μάτια, ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την αυστηρή επίπληξη που απηύθυνε στη Μις Μεξικό, περιστατικό που προκάλεσε την αποχώρηση αρκετών διαγωνιζόμενων – μεταξύ των οποίων και της νικήτριας του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ιτσαραγκρισίλ, διευθυντής της Miss Universe Thailand, εμφανώς συγκινημένος, με έναν συνεργάτη να του προσφέρει χαρτομάντιλα για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

Σε επόμενη δημόσια εμφάνισή του, ο Ταϊλανδός αξιωματούχος επανέλαβε τη συγγνώμη του, απευθυνόμενος στις υποψήφιες:

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν. Σας σέβομαι όλους. Αν κάποιος ένιωσε άβολα ή επηρεάστηκε, λυπάμαι βαθιά».

Το περιστατικό που έγινε viral

Το επεισόδιο, που μεταδόθηκε ζωντανά, ξεκίνησε όταν ο Ιτσαραγκρισίλ αναφέρθηκε στην απουσία της Μελίσα Φλόρες Μπος, της εκπροσώπου του Μεξικού, από μια φωτογράφιση χορηγών.

Ο πρόεδρος ζήτησε από τη Μις Μεξικό να σηκωθεί και να εξηγήσει δημοσίως τους λόγους της απουσίας της. Όταν εκείνη, εμφανώς ενοχλημένη, απάντησε ότι δεν επιθυμεί να επιπληχθεί μπροστά στις συναγωνίστριές της, ο Ιτσαραγκρισίλ τη διέκοψε, φέρεται να την αποκάλεσε «χαζή» και στη συνέχεια έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να τη συνοδεύσει εκτός χώρου.

Η στάση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: αρκετές υποψήφιες σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα, παρά τις εκκλήσεις του προέδρου να σταματήσουν. Ανάμεσά τους ήταν και η Βικτόρια Θίλβινγκ, νικήτρια του διαγωνισμού του 2024, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά. Ο σεβασμός είναι πάνω απ’ όλα».

«Το να εξευτελίζεις μια άλλη γυναίκα είναι απαράδεκτο. Παίρνω το παλτό μου και φεύγω», πρόσθεσε, πράξη που χαρακτηρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «μία από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του Miss Universe».

Κάποιοι, πάντως, υποστήριξαν ότι η Θίλβινγκ παραβίασε το πρωτόκολλο της εκδήλωσης.

Μετά το συμβάν, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφία της με τη Μις Μεξικό, γράφοντας:

«Πάντα περήφανη για τη @fatimaboschfdz. Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου είναι πράξη σεβασμού και δύναμης. Οι φωνές μας αξίζει να ακούγονται – δυνατά και καθαρά».