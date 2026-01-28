Ελληνίδα ομογενής για Κραν Μοντανά: «Ο ιδιοκτήτης είχε δώσει οδηγία να ανάβουν πυροτεχνήματα»

Έναν μήνα μετά την ανείπωτη τραγωδία στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν φωτιά εγκλώβισε και σκότωσε δεκάδες νέους εντός της επιχείρησης, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η Μαριάννα Δρακοπούλου, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ αποφυλακίστηκε, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων.

Σύμφωνα με την ίδια και με δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου, ο άνδρας αποδίδει τις ευθύνες στο προσωπικό του καταστήματος και ειδικότερα στη σερβιτόρα που κρατούσε τα μπουκάλια με τα αναμμένα κεριά.

Κραν Μοντανά: Τα «ρίχνει» στο προσωπικό ο ιδιοκτήτης

Η κα Δρακοπούλου μετέφερε, μάλιστα, μαρτυρία σερβιτόρου του μπαρ, ο οποίος νοσηλευόταν στη Γαλλία, και ο οποίος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι είχαν σαφείς οδηγίες από τους ιδιοκτήτες να σερβίρουν τις σαμπάνιες με αναμμένα κεριά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία στην ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενο να κολλήσει ηχομονωτικές ταινίες στο ταβάνι, οι οποίες ήταν αυτές που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Κλείνοντας, η κα Δρακοπούλου ανέφερε ότι όλοι οι γνωστοί και φίλοι του γιου της νοσηλεύονται με εκτεταμένα εγκαύματα, ενώ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της μιλώντας για τον θάνατο της νεαρής σερβιτόρας, η οποία φαίνεται σε βίντεο να κρατά τα μπουκάλια με τα κεριά λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά.

«Ο ιδιοκτήτης του μπαρ αποφυλακίστηκε με εγγύηση 200.000 ελβετικά φράγκα, που λένε ότι πλήρωσε ένας πολύ πλούσιος Ελβετός από τη Γενεύη.

Βγήκε με περιορισμό κατ'οίκον, με βραχιολάκι, και όταν ακούστηκε αυτό είπε ότι έφταιγε το προσωπικό του, ότι ένας από τους σερβιτόρους είχε κλείσει την έξοδο κινδύνου, ότι έφταιγε η κοπέλα που κράταγε τα πυροτεχνήματα.

Αυτά δεν νομίζουμε ότι είναι αληθινά, γιατί ένα από τα παιδιά που ήταν σερβιτόρος, ξύπνησε στη Γαλλία και είπε ότι δεν ήταν αλήθεια. Ήταν πολιτική της επιχείρησης γιατί πήγαινε ο γιος μου κάθε βράδυ, το κάνουν και πολλά μπαρ εδώ στο Κραν.

Οι οδηγίες ήταν όταν παραγγέλνουν σαμπάνια να βάζουν πυροτεχνήματα. Και μάλιστα του είχε ζητηθεί του παιδιού να κολλήσει τις ταινίες (που πήραν φωτιά) από το ταβάνι. Είχε ζητήσει να φύγει γιατί δεν ήταν καλές οι συνθήκες εργασίας και του είπαν να μείνει για τις γιορτές».