Μητσοτάκης και Ευρωπαίοι ηγέτες για την εκεχειρία με το Ιράν: «Στόχος ο διαρκής τερματισμός του πολέμου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπέγραψε την κοινή δήλωση που εξέδωσαν Ευρωπαίοι ηγέτες, χαιρετίζοντας την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και στηρίζοντας ένα γρήγορο και μόνιμο τέλος στον πόλεμο.

«Χαιρετίζουμε την δίμηνη εκεχειρία που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων».

Μητσοτάκης και Ευρωπαίοι ηγέτες: «Θα συμβάλλουμε στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας»

«Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική λύση.

Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».