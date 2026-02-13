«Μοιάζει να έχει βγει από τη μυθολογία»: Σπάνιο ψάρι «μονόκερος» ξεβράστηκε στη Σικελία

Ένα σπάνιο ψάρι, σχεδόν σαν πλάσμα μυθολογίας, ξεβράστηκε εχθές (12/2) στις ακτές της Σικελίας, στην παραλία του Μιλάτσο.

Μακρύ, και με μεγάλα εκφραστικά μάτια, το εν λόγω ψάρι σπάνια έχει παρατηρηθεί στη Μεσόγειο, όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα corriere.it. Μάλιστα, αναφέρεται συχνά και ως ψάρι «μονόκερος» καθώς προεξέχει κάτι από το κεφάλι του που μοιάζει με κέρατο.

Today's fish is the Crested Bandfish (Lophotus lacepede)! Unlike their giant oarfish relatives, these guys only reach a few meters in length. They also have an ink sac, like octopus, that they can discharge ink from when upset!

Πρόκειται για ψάρι λοφώτος (Lophotus lacepede), και συγκαταλέγεται στα μεσοπελαγικά ψάρια που ζουν σε αυτό που είναι γνωστό ως «ζώνη του λυκόφωτος» του ωκεανού, σε βάθος μεταξύ 200 και 1.000 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, παραμένουν σε βάθος για να αποφύγουν τα αρπακτικά, ανεβαίνοντας στην επιφάνεια τη νύχτα για να τραφούν.

Ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, διευθυντής και ιδρυτής του MuMa (Μουσείο Θάλασσας Μιλάτσο), επισκέφθηκε την περιοχή για να ερευνήσει το σπάνιο φαινόμενο και επιβεβαίωσε: «Μοιάζει να έχει βγει από τη μυθολογία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τη στιγμή που ξεβράστηκε, εξέκρινε ένα παχύρρευστο υγρό από έναν σάκο του σώματός του, σε μια αμυντική αντίδραση που παραπέμπει στη συμπεριφορά κεφαλόποδων, όπως τα καλαμάρια.

Στη συνέχεια, το δείγμα μεταφέρθηκε στον Ζωολογικό Σταθμό Anton Dohrn για επιστημονικλη ανάλυση.