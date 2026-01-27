Το μοιραίο λάθος του οδηγού στο δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Δρόμος καρμανιόλα» λένε τοπικά ΜΜΕ

Η ανάλυση του βίντεο από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία αποκαλύπτει μια αλληλουχία κινήσεων που προκαλεί σοκ και οδήγησε στην ανείπωτη τραγωδία με τους επτά νεκρούς.

Tragedie în județul Timiș: accident între un autotren, o autocisternă și un microbuz. Șapte morți și mai mulți răniți https://t.co/IwX2Ht4W1K pic.twitter.com/XuN6eVwHss — TVR Info (@StirileTVR) January 27, 2026

Η είδηση του δυστυχήματος, στο οποίο επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Πέρα από το ανθρώπινο δράμα, το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αποτελεί ένα σκληρό ντοκουμέντο, καταγράφοντας καρέ-καρέ τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση και φωτίζοντας ένα καθοριστικό οδηγικό λάθος.

Σύμφωνα με τα πλάνα, όλα ξεκινούν όταν ο οδηγός του μαύρου βαν επιχειρεί προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το gazzetta.gr, παρά τον αυξημένο κίνδυνο του ελιγμού σε δρόμο με έντονη κίνηση, το όχημα φαίνεται αρχικά να ολοκληρώνει την προσπέραση και να επανέρχεται στη δεξιά λωρίδα. Εκεί όμως σημειώνεται η μοιραία εξέλιξη: ο οδηγός πραγματοποιεί αιφνίδια και αδικαιολόγητη κίνηση προς τα αριστερά, στρέφοντας το βαν απευθείας στην πορεία του επερχόμενου φορτηγού.

Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Το φορτηγό, που κινείται κανονικά στο ρεύμα του, δεν έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το βαν δέχεται το χτύπημα στο πιο ευάλωτο σημείο του, με τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης να είναι τέτοια που το όχημα ουσιαστικά εξαφανίζεται μέσα σε μια μάζα παραμορφωμένων μετάλλων, εξηγώντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Το μεγάλο ερώτημα που αναδύεται από την ανάλυση του βίντεο είναι το «γιατί». Τι οδήγησε έναν οδηγό, ο οποίος είχε μόλις ολοκληρώσει μια επικίνδυνη προσπέραση, να στρίψει εκ νέου προς το αντίθετο ρεύμα; Είτε επρόκειτο για στιγμιαία απώλεια προσανατολισμού, είτε για παθολογικό αίτιο, είτε για ακραία κόπωση από το πολύωρο ταξίδι, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο μοιραίο. Η συγκεκριμένη κίνηση αντιβαίνει σε κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας και δεν άφησε κανένα περιθώριο σωτηρίας.

Το βίντεο αυτό αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων της ασφάλτου. Η οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις απαιτεί διαρκή εγρήγορση, καθαρή κρίση και απόλυτο σεβασμό στις φυσικές δυνάμεις. Ένα μόνο δευτερόλεπτο σύγχυσης ή πανικού αρκεί για να μετατρέψει ένα ταξίδι σε τραγωδία. Για τους επτά επιβάτες του βαν, μια μοιραία απόφαση μέσα σε ελάχιστο χρόνο στάθηκε αρκετή για να τους στερήσει τη ζωή.

Ο δρόμος του δυστυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, γιατί χρησημοποιείται από πάρα πολλά οχήματα και νταλίκες, προκειμένου να αποφύγουν τις πολύωρες καθυστερήσεις στα τελωνεία της Σερβίας και των Σκοπίων. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει δυσανάλογα μεγάλη κίνηση για τις δυνατότητές του.