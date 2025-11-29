Μολδαβία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση από drones της Ρωσίας

Οι αρχές στη Μολδαβία δήλωσαν ότι ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, γεγονός που αποτελεί απειλή για την αεροπορική ασφάλεια. Ήταν η τρίτη τέτοια παραβίαση μέσα σε εννέα ημέρες.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας ανέφερε ότι εντόπισε τα ρωσικά drones και ότι αυτά πέταξαν πάνω από το έδαφος, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας.
Στη συνέχεια, τα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, πρόσθεσε το Υπουργείο. Η πρώην σοβιετική δημοκρατία βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, μέλος της ΕΕ.
Η Μολδαβία είχε καταγγείλει παρόμοια παραβίαση στις 20 Νοεμβρίου, αλλά και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μεταφέρει το ΣΚΑΙ.
