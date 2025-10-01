Μόναχο: Συνεχίζεται και επίσημα το Oktoberfest - Οικογενειακό δράμα πίσω από την έκρηξη

Ο δήμαρχος του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως το Oktoberfest, το μέλλον του οποίου ήταν αβέβαιο μετά τη σημερινή έκρηξη με τον νεκρό, και τις απειλές για βόμβα, θα συνεχιστεί κανονικά.

«Η αστυνομία μόλις με ενημέρωσε ότι, κατά την άποψή της, είναι ασφαλές να συνεχιστεί το Oktoberfest» ανέφερε ο δήμαρχος Μονάχου στο Instagram. «Επομένως, ο χώρος του φεστιβάλ θα ανοίξει ξανά για όλους τους επισκέπτες από τις 5:30 μ.μ. (σ.σ. τοπική ώρα)».

Μόναχο: Το οικογενειακό δράμα πίσω από την έκρηξη

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση των εκρήξεων, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Μόναχο, με το περιστατικό να συνδέεται άμεσα με μία οικογενειακή τραγωδία.

Σύμφωνα με την BILD, ο δράστης είναι ένας 57χρονος άνδρας, ο οποίος πυρπόλησε το σπίτι των γονιών του, πυροβόλησε και σκότωσε τον 90χρονο πατέρα του, ενώ τραυμάτισε τη μητέρα του και τη 21χρονη κόρη του τα ξημερώματα σε προάστιο του βόρειου Μονάχου.

Μετά την αποτρόπαια πράξη, ο δράστης φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του στη λίμνη Λέρχεναουερ. Η μητέρα και η κόρη του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ως κίνητρο του εγκλήματος εικάζεται οικογενειακή διένεξη για κληρονομικά ζητήματα.

Γείτονες της οικογένειας παρέδωσαν στην αστυνομία επιστολή από την οποία είναι προφανής κλιμακούμενη διαμάχη για κληρονομικά ζητήματα.

Ο νεκρός μετέφερε ένα σακίδιο πλάτης που περιείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, έναν εκρηκτικό μηχανισμό που πρέπει ακόμη να απενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Welt, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν χειροβομβίδες με συρματόσχοινα στην πολυκατοικία. Η απενεργοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στα ευρήματα της αστυνομίας συγκαταλέγεται και μία επιστολή του δράστη, η οποία - σύμφωνα με το δημοσίευμα - φέρεται να περιείχε «ασαφείς απειλές για εκρηκτικά στο Oktoberfest», χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί διευκρινίσεις.

Με πληροφορίες από Bild, Welt