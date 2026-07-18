Μονακό: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα που είχαν τοποθετήσει σε κοντινό σημείο οι δράστες προκειμένου να έχουν αποδειχτικά στοιχεία ότι εκτέλεσαν την αποστολή τους.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Γερμολάγιεφ και η οικογένειά του να εισέρχονται στον προαύλιο χώρο της οικείας και αμέσως μετά εκρήγνυται η βόμβα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο εισαγγελέας στην ανάρτησή του, οι δράστες προσπάθησαν να καταστρέψουν το οπτικό υλικό, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Η βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας Αναστασία Μπερεζόφσκαγια είχε βρεθεί νεκρή από σφαίρες στο κεφάλι σε περιοχή κοντά στο Κίεβο.