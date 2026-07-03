Ουκρανή μεταμφιεσμένη σε άντρα η ύποπτη για την επίθεση στο Μονακό: Γνωστή «φυσιογνωμία» της Interpol

Η κύρια ύποπτη για την βομβιστική επίθεση που τραυμάτισε έναν Ουκρανό μεγιστάνα τη Δευτέρα στο Μονακό, είναι μια Ουκρανή που μεταμφιέστηκε σε άνδρα, αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία κατονομάζεται σε κόκκινο σήμα της Ιντερπόλ, διέμενε τελευταία φορά στη Γερμανία και έχει ένα τατουάζ, πιθανώς φιδιού, που διατρέχει το δεξί της χέρι από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα.

Το ένταλμα της Interpol για την 39χρονη Ουκρανή | AP

Μετά την επίθεση, η ύποπτη διέφυγε στη γειτονική Γαλλία και στη συνέχεια οδήγησε στην Ιταλία με αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας που είχε νοικιαστεί για την επιχείρηση, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Μονακό: Η γυναίκα πίσω από την επίθεση

Η πολυπλοκότητα της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε υποδηλώνει ότι εμπλέκονταν περισσότεροι από ένας δράστες, ανέφεραν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Μονακό πριν αφεθούν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Authorities on Friday were on the hunt for a Ukrainian woman suspected of planting a bomb in Monaco that injured three people, including a Ukrainian-born tycoon, according to an Interpol Red Notice https://t.co/Tj9NskbQJo — Arab News (@arabnews) July 3, 2026

Η Μπερεζόφσκα βρίσκεται υπό ανθρωποκυνηγητό από τότε που εξερράγη βόμβα πριν από τέσσερις ημέρες στην είσοδο μιας από τις πιο πολυτελείς πολυκατοικίες του Μονακό, με στόχο τον ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ, σύμφωνα με το CNN.

Λίγο μετά την επίθεση, κοινοποιήθηκε μια φωτογραφία της υπόπτου, την οποία τα μέσα ενημέρωσης αρχικά υπέθεσαν ότι ήταν άνδρας, φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και τα μαλλιά της προφανώς κρυμμένα κάτω από ένα μαύρο καπέλο.

Ο Γερμολάγιεφ, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν στην έκρηξη, ανακοίνωσαν προηγουμένως οι αρχές.

Ένα θύμα παραμένει σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση, το ένα είναι σοβαρά τραυματισμένο και το άλλο υπέστη ελαφρά τραύματα, δήλωσαν οι εισαγγελείς την Παρασκευή. Δύο άλλα άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιού στον δρόμο έξω από το κτίριο.