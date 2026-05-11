Τα «αόρατα» θύματα του πολέμου - Τα μνημεία του Ιράν που έβλαψαν οι βόμβες

Σε έναν πόλεμο, οι υποδομές μπορούν να φτιαχτούν ξανά. Οι δρόμοι και τα κτίρια μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, ίσως και σε μια καλύτερη αν υπάρξουν τα κεφάλαια. Οι άνθρωποι και τα μνημεία δεν «επανέρχονται» ποτέ. Έχουν αυτή την μοναδικότητα που αν αφαιρεθεί (προφανώς) δεν επιστρέφει. Κι ενώ στην κατάσταση που εξελίσσεται στο Ιράν, οι ανθρώπινες απώλειες δικαίως μονοπωλούν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, η καταστροφή μνημείων που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία ενός λαού είναι μια εξίσου μεγάλη πληγή. Ποια είναι η ιστορία αυτών των τοπόσημων που «πληγώθηκαν» από τις βόμβες;

Κάστρο Falak-ol-Aflak

Το κάστρο Falak-ol-Aflak | Wikipedia

Το κάστρο που ήταν υποψήφιο για να μπει στη λίστα μνημείων της UNESCO ξεκίνησε να χτίζεται την περίοδο των Σασσανιδών, περίπου δηλαδή από τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν απορροφούν την υγρασία και λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες διατηρώντας ένα σταθερό μικροκλίμα στο εσωτερικό του κάστρου. Στο μουσείο που υπάρχει στο εσωτερικό διασώζονται θησαυροί και αντικείμενα που οι τοπικοί άρχοντες είχαν προσπαθήσει να κρύψουν από τον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι βόμβες κατέστρεψαν εξωτερικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται γύρω από το κάστρο και κάποια μικρότερα κτίσματα. Οι ζημιές στο ίδιο το μνημείο υπήρξαν ευτυχώς ελάχιστες.

Παλάτι Golestan

Το εσωτερικό του παλατιού | Wikipedia

Το παλάτι Golestan στην Τεχεράνη συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, τα πρώτα κτίσματα του παλατιού χρονολογούνται τον 15ο αιώνα. Το παλάτι βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Τεχεράνης και απηχεί κυρίως δυτικές αρχιτεκτονικές επιρροές. Αξιοποιήθηκε από τη δυναστεία των Χατζάρων οι οποίοι και διάλεξαν την Τεχεράνη για πρωτεύουσα του ιρανικού κράτους. Το ωστικό κύμα από τις βόμβες ισοπέδωσε τα ιστορικά βιτρώ του μνημείου προκαλώντας κι άλλες ως επί το πλείστον μικρές ζημιές.

Παλάτι Chehel Sotoun

Ελαιογραφίες στο εσωτερικό | Wikipedia

Κι αυτό ένα μνημείο του 17ου αιώνα που συγκαταλέγεται στη λίστα της UNESCO. Έχει την «ατυχία» να βρίσκεται στην περιοχή του Ισφαχάν, το σημείο που έχει χτυπηθεί περισσότερο απ' όλα στον πόλεμο. Χαρακτηριστικό δείγμα της σπάνιας αρχιτεκτονικής και της πολυτέλειας με την οποία ζούσαν οι αξιωματούχοι και οι μονάρχες του Ιράν, το παλάτι έχει μοναδικές ελαιογραφίες, έργα τέχνης ιδιαίτερης ομορφιάς και έναν ξεχωριστό κήπο. Υπέστη σοβαρές ζημιές από βόμβες στις αρχές Μαρτίου.

Τζαμί Masjed-e Jame

Το προαύλιο του τζαμιού | Reddit

«Ένα μνημείο που αποτυπώνει την αρχιτεκτονική ιστορία 12 αιώνων» αναφέρει η UNESCO για τον χώρο προσευχής που βρίσκεται στο Ισφαχάν. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μνημεία ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην ιστορία της χώρας και σύμφωνα με τις πηγές, ξεκίνησε να οικοδομείται τον 8ο αιώνα μ.Χ. Και εδώ οι ζημιές προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα από τις βόμβες που έπεσαν επικίνδυνα κοντά στο μνημείο.