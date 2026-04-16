Μόνο στην Κίνα: Πλατεία μεγαλύτερη από το Σύνταγμα, στον 22ο όροφο πολυκατοικίας

Αν ήταν να δοθεί μόνο ένας τίτλος στην Κίνα, αυτός θα ήταν «βασίλισσα της ανάπτυξης». Η ραγδαία ανερχόμενη ανατολική οικονομία έχει, τα τελευταία χρόνια, σημειώσει ρυθμούς αστικοποίησης και αστικής μεγέθυνσης ιστορικά ανεπανάληπτους.

Μπορεί η πρωτεύουσα να είναι το Πεκίνο, αλλά την εκρηκτική αυτή τάση αντιπροσωπεύουν καλύτερα οι νεότερες πόλεις της Κίνας, που είχαν την ευκαιρία να δομηθούν από το «μηδέν» σε «τσιμεντένιες ζούγκλες», με ασύλληπτα περίπλοκη κάθετη ρυμοτομία.

Και μεταξύ αυτών, η πιο viral, σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στη Δύση, είναι η φουτουριστική μητρόπλη της Τσονγκ-Τσινγκ. Φανταστείτε την Times Square να έχει πολλαπλασιαστεί επί 100, και να έχει στηθεί σαν πύργος Jenga για να χτίσει μία ολόκληρη πόλη.

Τσονγκ-Τσινγκ: Η πιο «μπερδεμένη» πόλη στην Κίνα

Μερικά από τα προσωνύμια της Τσονγκ-Τσινγκ είναι τα «αδύνατη πόλη» και «πιο μπερδεμένη πόλη στον κόσμο». Η κάθετη ρυμοτομία της είναι τόσο πυκνή, ώστε φτάνει να δομείτα από χωριστά αστικά «τεμάχια» που αλληλοεπικαλύπτονται.

Ολόκληρες λεωφόροι, οικοδομικά τετράγωνα και πλατείες ουσιαστικά «κρέμονται» πάνω σε κυκλώπειες γέφυρες και εξώστες, με το επίπεδο του εδάφους να κρύβεται μέσα στις χαραμάδες που ορίζουν οι ουρανοξύστες, που κρατούν όρθιο το όλο οικοδόμημα.

Τα μνημειώδη οικιστικά συμπλέγματα ενώνονται μεταξύ τους κατά επίπεδα με γεφυράκια και κανονικές λωρίδες κυκλοφορίας, γιατί θα ήταν απρόσφορο να χρειάζεται κάποιος να «ταξιδέψει» από τον 30ο όροφο στο ισόγειο, μόνο για να βγει από το σπίτι του.

Ένα από τα σημεία που κάνουν αισθητή αυτή την απίστευτη αντίθεση, είναι η διάσημη πλατεία Κούι-Σινγκ-Λο. Στη μία πλευρά της, μοιάζει να βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από ένα τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο με ουρανοξύστες.

Η μία πλευρά της Κούι-Σινγκ-Λο | Youtube

Γυρνώντας όμως από την άλλη, ο περιηγητής διασχίζει την πλατεία, με τα κτίρια - παγόδες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, και φτάνει στην άλλη πλευρά.

Το θέαμα κόβει την ανάσα. Όχι μόνο η πλατεία, αλλά και ολόκληρος ο αστικός ιστός πίσω της, δεν είναι παρά ένα σκαλοπάτι, υψωμένο 22 ορόφους πάνω από το επίπεδο του κανονικού δρόμου.

Η πραγματική θέση της πλατείας Κούι-Σινγκ-Λο | Youtube - ShenzhenEats