Η Μόσχα παγωμένη παρακολουθεί τις λεπτομέρειες ενός εγκλήματος που ξεπερνά κάθε λογική. Πρωταγωνιστής, ο 20χρονος Ντανίλ Σεκάχ, ένας υποσχόμενος αμυντικός που μέχρι πρότινος «μάρκαρε» στα γήπεδα της Ουράλ ΦΚ, και πλέον κατηγορείται για μια άγρια δολοφονία που ομολόγησε με κυνική ψυχραιμία.

Όλα ξεκίνησαν σαν μια καλοστημένη τηλεφωνική απάτη. Η 16χρονη κόρη μιας γνωστής επιχειρηματία δέχθηκε κλήση από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς. Υπό το κράτος του φόβου, άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος στον Σεκάχ, ο οποίος εμφανίστηκε ως «εκτελεστικό όργανο» ενός κυκλώματος απατεώνων.

Ο σκοπός ήταν το χρηματοκιβώτιο. Όταν η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε να «σπάσει» και να αποκαλύψει τον κωδικό, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής μετατράπηκε σε σφαγέα. Τη γρονθοκόπησε και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα μπροστά στα έντρομα μάτια της ανήλικης κόρης της.

⚡20-летний футболист «Урала» Даниил Секач задержан за жестокое убийство московской предпринимательницы, – SHOT



По версии следствия, воспитанник «Локомотива» действовал по указке телефонных мошенников: представившись полицейским, он обманул 16-летнюю… — Евро-Футбол.Ру (@EuroFootballRu) March 14, 2026

Ένα 24ωρο τρόμου και μια «παράξενη» λεηλασία

Ο Σεκάχ δεν έφυγε αμέσως. Κράτησε την 16χρονη αιχμάλωτη μέσα στο σπίτι με το πτώμα της μητέρας της μέχρι την επόμενη μέρα. Σε μια κίνηση που δείχνει απόλυτη σύγχυση ή καθοδήγηση από τρίτους, άρχισε να πετάει από το παράθυρο μετρητά, κοσμήματα και συλλεκτικά νομίσματα αξίας 2.000 δολαρίων, κρατώντας ελάχιστα για τον ίδιο.

Οι αρχές τον εντόπισαν το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο κοντά στον τόπο του εγκλήματος. «Παραδέχομαι τα πάντα και το μετανιώνω», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Ο Σεκάχ, που πέρασε από τις ακαδημίες κολοσσών όπως η Λοκομοτίβ Μόσχας και η Ροστόφ, είδε την καριέρα του να τελειώνει με τον πιο αιματοβαμμένο τρόπο.

Η ομάδα του, Ουράλ ΦΚ, έσπευσε να διευκρινίσει πως ο παίκτης είχε αποχωρήσει λίγες μέρες πριν το φονικό, προσπαθώντας να πάρει αποστάσεις από τη φρίκη.

Πλέον, ο νεαρός αμυντικός είναι αντιμέτωπος με τις βαρύτερες διατάξεις του ρωσικού ποινικού κώδικα, ενώ η έρευνα προσπαθεί να ξεδοντιάσει το κύκλωμα των απατεώνων που τον χρησιμοποίησε ως «αναλώσιμο» δολοφόνο.