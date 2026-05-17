Μόσχα: Ένας νεκρός εργαζόμενος και τρεις τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones

Ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα στοίχισε τη ζωή σε έναν Ινδό εργαζόμενο και τραυμάτισε άλλους τρεις.

«Καμικάζι» drone
«Καμικάζι» drone εν πτήσει | Shutterstock
Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφτηκαν στην περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

