Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Βίντεό του δημοσίευσαν ιρανικά ΜΜΕ - Άγνωστο από πότε είναι

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα (20/03) πλάνα στα οποία φέρεται να εμφανίζεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που είχε πυροδοτήσει έντονη φημολογία ακόμη και για το αν βρίσκεται εν ζωή.

Στο βίντεο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καταγράφεται να συμμετέχει σε θρησκευτική διδασκαλία, μέσα σε αίθουσα όπου βρίσκονται δεκάδες άνδρες. Ωστόσο, τα ιρανικά μέσα δεν διευκρίνισαν πότε ακριβώς γυρίστηκαν τα πλάνα.

A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δοθεί στη δημοσιότητα και γραπτό μήνυμά του, με αφορμή την ιρανική Πρωτοχρονιά, στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ο εχθρός πίστευε ότι θα καταλάμβανε το Ιράν μέσα σε δύο-τρεις ημέρες», κάνοντας επίσης λόγο για «τρεις πολέμους» που αντιμετώπισε η χώρα το τελευταίο έτος.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του και επί χρόνια ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν φήμες ότι ενδέχεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ακόμη και να έχει υποστεί βαριές σωματικές βλάβες, ενώ τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ έχουν δηλώσει επισήμως άγνοια για την κατάστασή του.