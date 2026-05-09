Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Γιατί είναι κρίσιμος ο ρόλος του ακόμη και αν παραμένει άφαντος

Μπορεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να παραμένει «άφαντος», όμως φέρεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς το Ιράν παίρνει αποφάσεις.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής, μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν τις πληροφορίες, όπου επικαλείται η ανάλυση του CNN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που υπέστη σοβαρά τραύματα σε επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και αρκετούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς της χώρας στην αρχή του πολέμου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με την υγεία του και τον ρόλο του στην ιρανική ηγετική δομή.

Μέρος της αβεβαιότητας προέρχεται από το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές για επικοινωνία, αλλά επικοινωνεί μόνο με άτομα που τον επισκέπτονται αυτοπροσώπως ή μέσω μηνυμάτων που μεταφέρονται με αγγελιοφόρους, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Χαμενεΐ αναρρώνει από τα τραύματά του και «βρίσκεται πλέον σε πλήρη υγεία». Ο Χοσεϊνί είπε ότι ο Χαμενεΐ υπέστη ελαφρά τραύματα στο πόδι και στο κάτω μέρος της πλάτης και ότι «ένα μικρό κομμάτι θραύσματος τον χτύπησε πίσω από το αυτί», αλλά τα τραύματα επουλώνονται.

Ο ρόλος του παραμένει πολύ κρίσιμος διότι: ελέγχει τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Φρουρούς της Επανάστασης, την εξωτερική πολιτική, και σε μεγάλο βαθμό την πολεμική στρατηγική.

Η συνάντηση Χαμενεΐ - Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ότι είχε πραγματοποιήσει συνάντηση δυόμισι ωρών με τον Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας την πρώτη αναφερόμενη δια ζώσης συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη.

Όσα γνωρίζουν οι αμερικανικές αρχές για την κατάστασή του προέρχονται από πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ατόμων που επικοινωνούν μαζί του, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα μεταξύ αναλυτών πληροφοριών σχετικά με το αν κάποιοι στο ιρανικό κέντρο εξουσίας ενδέχεται να ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση στον Χαμενεΐ, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την εξουσία του για δικές τους πολιτικές σκοπιμότητες.