Ιράν - Νέο ανακοινωθέν του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον των ΗΠΑ είναι στα βαθιά νερά του Κόλπου»

Ο de facto ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σήμερα σε νέα, επίσημή του δήλωση πως «Ο Περσικός Κόλπος θα έχει λαμπρό μέλλον χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ», με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου.

Όπως σημειώνει, «Η Τεχεράνη μοιράζεται την ίδια μοίρα με τους γείτονές της στον Κόλπο και οι ''ξένοι που κάνουν κακό'' δεν έχουν άλλη θέση, πέραν αυτή στα ''βαθιά νερά''».