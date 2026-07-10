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Μουντιάλ 2026: 17χρονη έπεσε από την καροτσα φορτηγού και σκοτώθηκε κατά την διάρκεια πανηγυρισμών στη Γαλλία

Μια ανήλικη κοπέλα έχασε την ζωή της κατά την διάρκεια πανηγυρισμών στην Γαλλία, λόγω της νίκης της εθνικής έναντι του Μαρόκο.

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Οι γάλλοι πανηγυρίζουν για το Μουντιάλ
Robert Deyrail/Gamma-Rapho via Getty Images
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Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην βόρεια Γαλλία το βράδυ της Πέμπτης, καθώς μια ανήλικη κοπέλα έχασε την ζωή της. Συγκεκριμένα έπεσε από την καρότσα φορτηγού κατά την διάρκεια πανηγυρισμών για την πρόκριση της εθνικής Γαλλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.00 το βράδυ, όταν πλήθος κόσμου πανηγύριζε τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκο. Όπως επισημαίνουν οι πληροφορίες, η 17χρονη έπεσε από το φορτηγό τη στιγμή που το όχημα είχε εισαχθεί σε κυκλικό κόμβο και παρασύρθηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι διασώστες κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την επαναφέρουν, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Σημειώνεται πως στο σημείο του δυστυχήματος στο σημείο βρίσκονταν ακόμα έξι ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο νοσοκομειο του Μομπέζ σε κατάσταση σοκ. Ο οδηγός του φορτηγού βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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