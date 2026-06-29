Μουντιάλ 2026: Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε «ζώνη φιλάθλων» στην Καλιφόρνια - Ένας νεκρός

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα την Κυριακή (28/06) σε δημοφιλές αθλητικό κέντρο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όπου διοργανωνόταν εκδήλωση για το Μουντιάλ 2026.

Στο εν λόγω σημείο συγκεντρώνονται οπαδοί για να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκοσμίου, ωστόσο, την ώρα του επεισοδίου δεν υπήρξε κάποια προβολή.

«Ανακηρύχθηκε ο θάνατος του θύματος στο σημείο. Το δεύτερο θέμα, μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο με τα τραύματά του να είναι απειλητικά για τη ζωή του» σημείωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ σημείωσε στα social media πως «το περιστατικό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Αρκετοί δρόμοι της περιοχής έχουν κλείσει».

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Μέλος της ασφάλειας, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, είπε στο Reuters πως είδε τον τραυματία σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης.

«Βογκούσε. Υπήρχε αίμα γύρω από τον λαιμό και την πλάτη του» σημείωσε η ίδια, και συμπλήρωσε πως η «αστυνομία μιλάει με την ασφάλεια και μερικούς μάρτυρες».