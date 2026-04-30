Μουντιάλ 2026: Μπλόκο του Καναδά σε ιρανούς αξιωματούχος που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά Γκάρι Αναναντασάνγκαρι, δήλωσε την Τετάρτη (29/4) ότι άτομα που συνδέονται με το IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps / Ισλαμικό Επαναστατικό Σώμα Φρουρών Ιράν) δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, απαντώντας σε ερωτήσεις για την υπόθεση Ιρανών αξιωματούχων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε συνάντηση της FIFA στον Καναδά.

Σε επίσημη τοποθέτηση που δόθηκε σε μέσα ενημέρωσης, οι καναδικές αρχές ανέφεραν ότι «οι αξιωματούχοι του IRGC δεν είναι αποδεκτοί στον Καναδά και δεν έχουν θέση στη χώρα», χωρίς να σχολιάσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, επικαλούμενες λόγους απορρήτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αιτήσεις εισόδου για εκδηλώσεις σχετικές με το Μουντιάλ 2026 εξετάζονται κατά περίπτωση από εκπαιδευμένους αξιωματικούς μετανάστευσης, ενώ έχει ληφθεί σαφής πολιτική στάση ότι πρόσωπα με διασυνδέσεις με την οργάνωση δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη χώρα.