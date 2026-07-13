«Πάρτι» γίνεται στα social media, καθώς ένα ζευγάρι έγινε viral από τις εξέδρες του Μουντιάλ και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Το σκηνικό συνέβη κατά την διάρκεια του ματς μεταξύ Νότιας Αφρικής και Νότιας Κορέας στο Μοντερέι του Μεξικό. Στην αρχή όλα είναι ήρεμα καθώς μια παρέα παιδιών παρακολουθεί τον αγώνα με τα χρώματα της ομάδας και κρατώντας σημαίες.

Ωστόσο λίγο μετά η προσοχή στρέφεται σε ένα ζευγάρι, με την γυναίκα να εμφανίζεται ενοχλημένη από τον άντρα της. Εκείνος πάλι φαίνεται να μην θορυβείται ιδιαίτερα και να παρακολουθεί το τηλέφωνό του, γεγονός που μπορεί να προκάλεσε την ένταση, όπως πιθανολογούν οι χρήστες. Κανείς δεν ξέρει αν έχει να κάνει με το περιεχόμενο της οθόνης ή με το γεγονός ότι απλά καθόταν στο κινητό του.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

Το ζευγάρι όπως φαίνεται στο βίντεο εξακολουθεί να καβγαδίζει, με την ένταση να κορυφώνεται. Η γυναίκα σε αυτό το σημείο κάθεται στην θέση της, ενώ ο άντρας συνεχίζει να είναι εμφανώς εκνευρισμένος.

Το πιο αστείο είναι ότι παρά τον καβγά, αυτός συνεχίζει να πανηγυρίζει σαν να μην έγινε τίποτα. Επίσης ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχόλια των χρηστών στο TikTok.