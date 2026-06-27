Μουντιάλ: Η συνήθεια των Αμερικανών που έχει εξοργίσει τους επισκέπτες - «Πας για ποτό και δίνεις έξτρα 5 δολάρια»

Πολλοί διεθνείς φίλαθλοι που επισκέπτονται τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την αμερικανική κουλτούρα του... tip δηλώνοντας ότι έχουν κουραστεί από τη συνεχή προσδοκία να αφήνουν επιπλέον χρήματα.

Ο Άγγλος φίλαθλος Geoff Pryor ανέφερε στο BBC ότι κατανοεί την ανάγκη να δίνει φιλοδώρημα όταν η εξυπηρέτηση είναι καλή, αλλά θεωρεί παράξενο να του ζητείται φιλοδώρημα ακόμη και όταν αγοράζει απλώς ένα μπουκάλι νερό, όπου, όπως είπε, «δεν έγινε ουσιαστικά καμία υπηρεσία».

Βέβαια, αυτό έχει την εξής λογική: Στις ΗΠΑ, σε ορισμένα εστιατόρια και μπαρ οι εργαζόμενοι αμείβονται με βασικό μισθό λίγο πάνω από 2 δολάρια την ώρα και βασίζονται στα φιλοδωρήματα, τα οποία συνήθως ανέρχονται στο 20% του λογαριασμού, για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές εισόδημα.

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Ωστόσο, παράπονα δεν εκφράζουν μόνο οι επισκέπτες αλλά και τούμπαλιν. Ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης δήλωσαν στο BBC ότι πολλοί τουρίστες που ταξίδεψαν για το Μουντιάλ αφήνουν μικρά ή καθόλου φιλοδωρήματα.

«Αγοράζεις ένα ποτό και προσθέτεις ακόμη 5 δολάρια»

Οι Αυστραλοί φίλαθλοι Chris O'Flynn και Robert McNamara εξήγησαν ότι τα ακριβά εισιτήρια των αγώνων έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό τους και ότι τα συνεχόμενα φιλοδωρήματα αυξάνουν ακόμη περισσότερο το κόστος του ταξιδιού.

«Μετά από κάθε ποτό περιμένουν να αφήσεις φιλοδώρημα. Αγοράζεις ένα ποτό και προσθέτεις άλλα 5 δολάρια. Είναι δύσκολο να το κατανοήσεις», είπε ο McNamara.

Ο O'Flynn πρόσθεσε ότι στην Αυστραλία πληρώνεις απλώς την αναγραφόμενη τιμή, ενώ στις ΗΠΑ δεν είναι πάντα σαφές πόσο φιλοδώρημα θεωρείται σωστό. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί Αυστραλοί πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να πληρώνουν καλύτερα το προσωπικό τους αντί να μεταφέρουν αυτή την ευθύνη στους πελάτες.

Παρότι ο McNamara δήλωσε ότι προσπαθούν να σέβονται τα τοπικά έθιμα, παραδέχθηκε ότι η κουλτούρα του φιλοδωρήματος αποτέλεσε πολιτισμικό σοκ.

Η Maiko Asahi από το Τόκιο, που ταξιδεύει με την οικογένειά της για να παρακολουθήσει την Ιαπωνία στο Ντάλας, δήλωσε ότι στην Ιαπωνία δεν υπάρχει κουλτούρα φιλοδωρήματος. Όπως είπε, οι τιμές είναι ήδη υψηλές και με το φιλοδώρημα γίνονται υπερβολικά ακριβές.

Ένας ακόμη Ιάπωνας φίλαθλος, ο Akihiro, σημείωσε ότι ακόμη και το πιο οικονομικό γεύμα κοστίζει περίπου 30 δολάρια και με την προσθήκη φιλοδωρήματος 13%-20% το συνολικό ποσό αυξάνεται αισθητά.

Στο ποδοσφαιρικό μπαρ Banter στο Μπρούκλιν, ο ιδιοκτήτης Chris Keller δήλωσε ότι οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τουρίστες φημίζονται για τα χαμηλά φιλοδωρήματα ή ακόμη και για την πλήρη απουσία τους. Για να προστατεύσει το προσωπικό του, επέβαλε προκαταβολική πληρωμή μαζί με χρέωση εξυπηρέτησης στις κρατήσεις.