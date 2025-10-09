Μπαλί: Βίγκαν ωμοφάγος βρίσκει τραγικό θάνατο από ασιτία - Ζύγιζε 23 κιλά όταν πέθανε

Σοκ έχει προκληθεί στον κόσμο του Ίντερνετ με την είδηση του τραγικού θανάτου μιας βίγκαν ωμοφάγου, η οποία με την πρόφαση της υγιεινής διατροφής υποσιτιζόταν.

Η Καρολίνα Κρζίσζακ από την Πολωνία είχε μετακομίσει στο Μπαλί το 2024, με στόχο να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευεξία, ωστόσο πέθανε από την ασιτία και την εξάντληση, έχοντας στην διατροφή της μόνο ωμά φρούτα.

Η νεαρή κοπέλα που ήταν λάτρης της γιόγκα και της βίγκαν διατροφής, στην προσπάθεια της να κάνει το όνειρο του «καθαρού τρόπου ζωής» πραγματικότητα, ξεκινώντας μια νέα αρχή στο Μπαλί αποφάσισε από απλώς βίγκαν να γίνει ωμοφάγος, ακολουθώντας μια διατροφή που περιελάμβανε μόνο φρούτα.

Ανένδοτη να καταναλώσει οποιαδήποτε επεξεργασμένη ή μαγειρεμένη τροφή, η Καρολίνα ξεκίνησε να χάνει δραματικά βάρος, φτάνοντας σε μη φυσιολογικά πλαίσια καθώς όπως λέγεται στο X τη στιγμή του θανάτου της, ζύγιζε λιγότερο από 23 κιλά.

Τα σημάδια ότι η υγεία της επιδεινονόταν και το σώμα της την εγκατέλειπε ήταν εμφανή καθώς τα δόντια της είχαν καταστραφεί και τα νύχια της είχαν αποδυναμωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η νεάρη κοπέλα παρά τις προειδοποιήσεις που τι έδινε το σώμα της, συνέχισε διατηρώντας τις ίδιες συνηθειες, πιστεύοντας ότι κάνει το σωστό για την υγεία της αφού ζούσε μια πλήρης «καθαρή ζωή».

Η ιστορία της έχει σοκάρει το διαδίκτυο, με τους χρήστες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να σχολιάζουν τους κινδύνους των συναισθηματικών και διατροφικών διαταραχών.

«Αυτό είναι σπαρακτικό. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι «φυσικοί» τρόποι ζωής μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι όταν φτάνουν στα άκρα. Το σώμα χρειάζεται ισορροπία. Τα φρούτα είναι υπέροχα, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Η διατροφή έχει να κάνει με τη θρέψη, όχι με τον περιορισμό» έγραψε ένας χρήστης.

«Είναι λυπηρό γιατί η πρόθεσή της δεν ήταν λανθασμένη, ήθελε να είναι υγιής, να ζει κοντά στη φύση, να βρει γαλήνη. Αλλά στην πορεία, παγιδεύτηκε στα άκρα της κουλτούρας της ευεξίας, ακόμα και σε βάρος της ευημερίας της. Η ιστορία της θα πρέπει να είναι ένα ήσυχο μάθημα για όλους μας: η μετριοπάθεια δεν είναι αδυναμία, και η ισορροπία δεν είναι αποτυχία.» έγραψε μια γυναίκα στο Χ.

