Μπαμπ ελ Μάντεμπ: Οι Χούθι ελέγχουν πλέον το «αδελφάκι» του Ορμούζ - Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσαν διπλωμάτες.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης (22:00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο, επεσήμανε ένας από τους διπλωμάτες, κατά το ΑΜΠΕ.

Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Στον έλεγχο των Χούθι

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνεδρίαση αναμένεται να παρέμβουν η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία.

Τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό που έχει συσταθεί για να τη στηρίξει.

Εδραίωσαν έτσι, έπειτα από μια αιφνιδιαστική επίθεση, τον έλεγχό τους επί του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα στρατηγικό πέρασμα για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, παρόμοιας σημασίας με τα Στενά του Ορμούζ.