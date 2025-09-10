Μπανγκόκ: Λιοντάρια κατασπάραξαν τον υπάλληλο ζωολογικού κήπου

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στον ζωολογικό κήπο Safari World της Μπανγκόκ, όταν ο 58χρονος ζωοκόμος Jian Rangkharasamee βγήκε από το τζιπ του στην περιοχή με τα λιοντάρια.

Ένα λιοντάρι τον πλησίασε από πίσω και τον επιτέθηκε, και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα λιοντάρια. Παρά τις προσπάθειες των επισκεπτών να τρομάξουν τα ζώα με κορναρίσματα, η επίθεση κράτησε περίπου 15 λεπτά πριν φτάσουν οι συνάδελφοί του.

Ο Rangkharasamee υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο.

Ο Rangkharasamee ήταν έμπειρος ζωοκόμος και είχε δουλέψει με λιοντάρια για σχεδόν 30 χρόνια. Οι αρχές πιστεύουν ότι το περιστατικό συνέβη επειδή παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, αφού κανονικά οι εργαζόμενοι πρέπει να μένουν μέσα στο όχημά τους για να είναι ασφαλείς.

Η περιοχή του safari παραμένει κλειστή για έρευνες και επιθεωρήσεις, ενώ υπάρχουν κριτικές για το γεγονός ότι το πάρκο επιτρέπει στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες να έρχονται τόσο κοντά με τα επικίνδυνα ζώα.

Πηγή: The Sun